У Дугина есть талант просто объяснять сложные вещи, над которыми людям свойственно задумываться. Он умеет это делать, потому американцы и включили его в список 100 главных мыслителей современного мира. Доктор политических наук, доктор социологических наук и кандидат философских наук больше всего знаменит тем, что фактически он создал в современной России геополитику. Это он написал огромный труд «Ноомахия» о цивилизациях нашей планеты, а раньше писал запоминающиеся колонки в музыкальных и молодежных журналах, например, про дуэт «Та-ту» и Боярского. Но главное для него, безусловно, Россия. Уже можно прочитать новую книгу «Русская война». Название не должно вводить в заблуждение – там нет ничего про войну как таковую: речь идет о месте России в сегодняшнем мире.