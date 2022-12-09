На самом деле такое определение Дугина ни на чем реальном не основано: чаще в своих речах и текстах российский президент цитирует философа Ивана Ильина. Сам Дугин в интервью в 2014 году рассказал, что он даже не знаком с президентом Путиным. Но дело, разумеется, не в личном знакомстве. Философ, которого истеблишмент третировал и не замечал, сегодня стал самой влиятельной фигурой среди российских мыслителей. И этот факт не заметить нельзя.
Присутствие Дугина на Первом Сибирском форуме Всемирного Русского Народного Собора, обеспечило небывалое внимание к этому мероприятию в Новосибирске. Хотя события, сходные по содержанию с этим форумом в Новосибирске за последние три десятка лет происходили не раз. Только раньше местом сбора были скромные ДК где-нибудь на окраине, а сейчас главный зал столицы Сибири; раньше выступали общественники и малоизвестные политики из столицы, а теперь знаковые фигуры российской политики. С приветствием обращается не кто-нибудь, а губернатор. Это значит, что времена изменились. Не изменился только Дугин…
Об этом человеке, написавшем уже не один десяток книг, широкой публике известно мало. Скажем честно, многие узнали о его существовании только после трагической гибели Дарьи Дугиной под Москвой 20 августа 2022. Многие эксперты уверены, что истинной целью организаторов теракта был именно Александр Дугин, который открыто поддерживает СВО и без всякой дипломатии провозглашает необходимость восстановления империи вне зависимости от ее идеологической окраски и формального наименования. (Дугин должен был ехать в одном автомобиле с дочерью, но в последний момент не поехал. А машина взорвалась. Прим.ред.)
Дугин – не политик. Он пробовал заниматься политикой, но ничего путного из этого не получилось. В разное время дружил с обществом «Память», с Жириновским и Лимоновым, был советником председателя Государственной Думы Геннадия Селезнева… Дугин – ученый. Все дело в том, что он не только работает над созданной им «четвёртой политической теорией», но в каждой работе проводит мысль о необходимости возрождения евразийской сверхдержавы, что многим, понятно, не нравится. За это его, бывает, и фашистом именуют…
У Дугина есть талант просто объяснять сложные вещи, над которыми людям свойственно задумываться. Он умеет это делать, потому американцы и включили его в список 100 главных мыслителей современного мира. Доктор политических наук, доктор социологических наук и кандидат философских наук больше всего знаменит тем, что фактически он создал в современной России геополитику. Это он написал огромный труд «Ноомахия» о цивилизациях нашей планеты, а раньше писал запоминающиеся колонки в музыкальных и молодежных журналах, например, про дуэт «Та-ту» и Боярского. Но главное для него, безусловно, Россия. Уже можно прочитать новую книгу «Русская война». Название не должно вводить в заблуждение – там нет ничего про войну как таковую: речь идет о месте России в сегодняшнем мире.
На Первом Сибирском форуме Всемирного Русского Народного Собора Александр Дугин фактически прочитал лекцию, что такое традиция. Он объяснил это тем, что Новосибирск – город интеллектуальный. Поэтому и вернулся к своей любимой теме про модерн и постмодерн. Но Дугин не был бы Дугиным, если бы не объяснил, что с его точки зрения сегодня происходит в мире и в стране.
Его главный вывод прост, но тех, кто предпочел бы возвращение «лихих девяностых», он очень опечалит: впервые за сто лет Россия осуществляет глобальный консервативный поворот! Разумеется, тему специальной военной операции на Украине обойти невозможно, поэтому Дугин посчитал необходимым особо подчеркнуть:
«Мы не воюем против Украины. Мы воюем против дьявола. Много раз это подчеркивалось».
И тут же сделал главный вывод, который, естественно, разделяли собравшиеся в зале: для того, чтобы вести эту борьбу эффективно, нужна глубинная традиционная система ценностей.
Дугин вновь провозгласил, что «наш народ существует благодаря верности своим традиционным корням». Высказался он и о президенте:
«Принят закон о традиционных ценностях, речи нашего президента становятся все более определенными с точки зрения традиционной идентичности России, все более и более конкретными и ясными, с четкими формулировками».
По мысли Дугина, России нужно не только победить на поле боя, но нужно еще внутренне измениться: «Мы должны выиграть эту битву в самом нашем обществе. Поэтому и народ наш един с теми воинами, которые сражаются на западных территориях против врага – коллективного Запада. И объединяется с властью, которая бросила вызов этому глобальному Левиафану». Сам Дугин будет продолжать свою битву с Левиафаном.
Желающих пообщаться с философом в кулуарах после завершения работы Собора было немало. Дугин в беседе не отказывал. Всегда одетый в темные цвета, с серьезной бородой, он чем-то напоминает монаха, который сосредоточен на служении одной цели. Дугин, по его же словам, служит России. Так, как умеет. Уже после завершения новосибирского форума в книжных магазинах появилась его новая книга. Она называется «Четвертая Русь». От своих установок Дугин не отходит, только раньше его именовали мракобесом, а сегодня патриотом. У каждого из нас свой масштаб, но прежде, чем выносить вердикт, полезно прочитать хотя бы одну книжку российского мыслителя, идеи которого одни горячо одобряют, а другие порицают.