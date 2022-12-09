Банк «Открытие»: 11% сибиряков и жителей Бурятии планируют завести счет в юанях

81% (самый высокий процент по стране) не имели и не планируют иметь сбережения в долларах и евро. 5% имели такие сбережения раньше и сохранили их. У 9% такие сбережения раньше были, а сейчас нет. 4% не имели сбережений в долларах и евро, но хотят их завести. Лишь 1% тех, кто не имел таких валютных сбережений, уже завел их в 2022 году.