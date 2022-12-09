"Новосибирская область занимает 7 место в стране по объему оказанных платных медицинских услуг и 12 место по санаторно-курортным услугам среди регионов России" – отметил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.
Рынок платных медицинских услуг в Новосибирской области за 10 месяцев 2022 года увеличился в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
Особенно большим спросом пользуется стоматология, цены на которую в Новосибирске ниже в 1,5-2 раза, чем в Санкт-Петербурге и Москве при достаточно высоком качестве услуг. Кроме того, популярны такие направления, как восстановление зрения, репродуктология, кардиология. В Новосибирский филиал МНТК "Микрохирургия глаза" на лечение приезжают из 33 стран мира.
В клинику "1+1" иностранные граждане обращаются за услугами в сфере акушерства и гинекологии, репродуктологии, диагностики и check-up. Клиника им. академика Е.Н. Мешалкина тоже предлагает ряд медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе, сложные кардиологические операции.
Новосибирские клиники получают международные сертификаты на лечение иностранцев и подписывают контракты с иностранными страховыми организациями.