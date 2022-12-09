Особенно большим спросом пользуется стоматология, цены на которую в Новосибирске ниже в 1,5-2 раза, чем в Санкт-Петербурге и Москве при достаточно высоком качестве услуг. Кроме того, популярны такие направления, как восстановление зрения, репродуктология, кардиология. В Новосибирский филиал МНТК "Микрохирургия глаза" на лечение приезжают из 33 стран мира.