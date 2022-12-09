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Бум медицинского туризма замечен в Новосибирской области - сектор вырос в 1,4 раза

Сегодня, 08:29
Фото: Анастасия Федосеенко / Flickr
Объемы медицинского туризма выросли в Новосибирске в 1,5 раза

Стоматологию в Новосибирске и медицинский туризм выбирают иностранцы из 84 стран

Более 50 тысяч иностранцев из 84 стран приехали в Новосибирскую область за медицинскими услугами за последние два года. В области работают 12 федеральных медицинских центров, 1651 частных клиник. 23 санаторно-курортных учреждения, применяют сульфидно-иловые грязи, озерную соль рапа, йодобромную воду

"Новосибирская область занимает 7 место в стране по объему оказанных платных медицинских услуг и 12 место по санаторно-курортным услугам среди регионов России" – отметил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

Рынок платных медицинских услуг в Новосибирской области за 10 месяцев 2022 года увеличился в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

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Особенно большим спросом пользуется стоматология, цены на которую в Новосибирске ниже в 1,5-2 раза, чем в Санкт-Петербурге и Москве при достаточно высоком качестве услуг. Кроме того, популярны такие направления, как восстановление зрения, репродуктология, кардиология. В Новосибирский филиал МНТК "Микрохирургия глаза" на лечение приезжают из 33 стран мира.

В клинику "1+1" иностранные граждане обращаются за услугами в сфере акушерства и гинекологии, репродуктологии, диагностики и check-up. Клиника им. академика Е.Н. Мешалкина тоже предлагает ряд медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе, сложные кардиологические операции.

Новосибирские клиники получают международные сертификаты на лечение иностранцев и подписывают контракты с иностранными страховыми организациями.

#Ольга Храмушкина#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Медицина#Туризм#Врачи
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