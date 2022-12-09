Гастрономический бренд Сибири: как готовить купинский пряник

Татьяна Викторовна считает, что тесто для пряника должно быть вязким и темным, благодаря меду и специям и ржаной муке. По сибирской традиции, тесто может хранится на холоде месяцами. Точно также как пельмени, которые заготавливали впрок на долгую зиму. Использование формочек для формирования маленьких или большого пряника, секреты глазури и прочих украшений у каждой хозяйки могут быть свои. Как и график производства пряников в домашних условиях – одни пекут пряники каждый день, другие заморачиваются с фирменным лакомством только по большим праздникам.