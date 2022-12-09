Гастрономический бренд Сибири: как готовить купинский пряник

Идею подхватили кулинары: так непременный атрибут сибирского застолья – купинский пряник – получил вторую путевку в жизнь. Сегодня пряничное производство налажено на небольшом предприятии в Купино Новосибирской области. Лакомство из Сибири охотно заказывают разные регионы страны и есть даже покупатели из-за границы, пишет ведомостинсо.рф.
Пряники, они же медовый хлеб, пекли из ржаной муки. Рецептура в каждом уголке России, конечно же, была своя – перец, мускат, имбирь, корица и прочие травы. Каких только пряников не было! Тульские и курские, городецкие и архангельские, вяземские и ржевские. Состав рецептур отличался друг от друга: обязательным был главный ингредиент – мед.
Пряники ели все. Самодержцы и бояре – печатные, простой люд и крестьяне – простые, черные. Ели на именинах, на поминках, на свадьбах, на крестинах. Пряник был универсален и являлся ценной единицей товарообмена: подарок, взятка, отступной или оплата услуг.
Фабричное производство пряников погубило оригинальные пряничные рецептуры. Лакомство стало массовым и повседневным. Лишь на Севере пряник оставался камерным произведением кулинарного искусства – пряничных мастериц знали и заказы им делали задолго до намеченного торжества.
Татьяна Бернякович считает, сибирский пряник вобрал в себя кулинарные традиции, привезенные переселенцами из Курской, Тульской и Белгородской губерний. В итоге получилась оригинальная рецептура сибирского пряника, который при желании может приготовить не только профессионал.
Татьяна Викторовна считает, что тесто для пряника должно быть вязким и темным, благодаря меду и специям и ржаной муке. По сибирской традиции, тесто может хранится на холоде месяцами. Точно также как пельмени, которые заготавливали впрок на долгую зиму. Использование формочек для формирования маленьких или большого пряника, секреты глазури и прочих украшений у каждой хозяйки могут быть свои. Как и график производства пряников в домашних условиях – одни пекут пряники каждый день, другие заморачиваются с фирменным лакомством только по большим праздникам.
Для настоящего сибирского пряника потребуется: 200 грамм меда, столько же сахара, ложка негашеной чайной соды, три яйца, 150 грамм сливочного масла, 15 гр. корицы, 10. Гвоздики, муската, белого перца и кориандра – по 5 граммов. Еще понадобится 2 стакана ржаной муки для теста, и мука пшеничная для кулинарного процесса.
В кастрюлю с толстым дном помещаем все ингредиенты за исключением ржаной муки. Ставим на медленный огонь и нагреваем, постоянно помешивая. Как только масса запенится и увеличится в объеме, при температуре 70 градусов, начинаем всыпать муку. Быстро все перемешиваем и снимаем с огня.
После полного остывания нужно вымесить тесто и поместить в холодильник на 5-10 дней. Однако можно испечь пряник и сразу.
Раскатываем пласт толщиной 7-10 мм, вырезаем пряники формочками или лепим вручную. Помещаем на противень и выпекаем 8-10 минут при температуре 180 градусов.
Если надумаете сделать пряник нарядным, вот вам рецепт глазури. Растираем сахарную пудру с яичным белком и наносим глазурь на еще огненные пряники. Можно сделать пряник расписным – тут все будет зависеть от вашей фантазии, времени и желания.