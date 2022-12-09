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Глобальный сбой в работе «ВКонтакте» произошел 9 декабря

Сегодня, 05:11
Фото: 1MI
Глобальный сбой в работе «ВКонтакте» произошел 9 декабря
Пользователи пожаловались на массовый сбой в работе социальной сети «ВКонтакте» 9 декабря 2022 года. Уже несколько часов они не могут зайти в приложение со смартфона.

С этой проблемой столкнулись жители Москвы, Новосибирска и других городов России. Также читатели Atas.info сообщают, что с большими перебоями работает ПК-версия «ВК».

«Сообщения долго доходят до людей. Появляется значок часов, и хоть сколько обновляй страницу – не грузит СМС. Минут по 1-2 надо ждать, когда оно отправится», - рассказывают наши читатели.

Аналогичные сбои в работе «ВКонтакте» периодически наблюдаются, и они связаны в основном с системным сбоем приложения. Как правило, эту проблему устраняют за несколько часов.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#ВКонтакте#Сбой
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