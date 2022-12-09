Губернатор Подмосковья Воробьев ознакомился с ходом дорожных работ в Жуковском

«До ближайшего Раменского им приходилось добираться с большим трудом, полтора-два часа, а до Москвы и вовсе по три часа, — констатировал губернатор Московской области. — После завершения реконструкции время проезда по улице Туполева сократится до 10 минут, а от центра города Раменское до М-5 „Урал“ и аэропорта Жуковский можно будет добраться за 15 — 20 минут. Движение будет бессветофорным».