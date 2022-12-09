Губернатор Подмосковья Воробьев ознакомился с ходом дорожных работ в Жуковском

Воробьев обратил внимание на то, что с просьбой расширить проезжую часть дороги и обеспечить ее безопасность ранее обратились местные жители, информирует rg.ru.
«До ближайшего Раменского им приходилось добираться с большим трудом, полтора-два часа, а до Москвы и вовсе по три часа, — констатировал губернатор Московской области. — После завершения реконструкции время проезда по улице Туполева сократится до 10 минут, а от центра города Раменское до М-5 „Урал“ и аэропорта Жуковский можно будет добраться за 15 — 20 минут. Движение будет бессветофорным».
Дорогу расширят здесь с двух до четырех или шести полос, и она получит современное освещение. Под площадью Громова планируют провести тоннель. Он станет частью двухуровневой развязки, и в результате будет обеспечено беспрепятственное перемещение транзитного автомобильного транспорта из Раменского и обратно.
Запланировано также строительство пяти надземных пешеходных переходов, каждый из которых будет соответствовать потребностям маломобильных граждан. Воробьев сообщил, что перемены к лучшему по завершении реконструкции заметят свыше 400 тысяч жителей Подмосковья.
Ремонт проводят на участке протяженностью в 2,7 километра. Длина тоннеля достигнет 712 метров. Перспективную интенсивность движения специалисты определили на уровне 50 тысяч автомобилей за сутки, а расчетная скоростью составит 70 километров в час.
Реконструкция дороги в Жуковском стартовала летом 2018 года. Завершение всех работ намечено на конец декабря. Автодорога станет продолжением подъездного пути к городу от трассы М-5 «Урал», который достроили в 2016-м.
На сегодня участок готов уже на 95 процентов. На объекте занято 220 строителей и работают 38 единиц спецтехники. Рабочие уже завершили укладку асфальтобетонного покрытия на проезжей части тоннеля, в настоящее время наносится дорожная разметка.
Директор по управлению проектами инфраструктурного строительства компании-генподрядчика АО «Стройтрансгаз» Петр Пономарев заявил, что сейчас специалисты ведут пусконаладочные работы инженерного оборудования.
На территории Московской области строят сегодня 50 дорожных объектов, и 14 из них — федеральные, уточнил Воробьев.
«Это и М-12 Москва — Казань, это и обход Октябрьского, М-5 „Урал“, это и участок Ярославского шоссе в Мытищах и в рамках концессионного соглашения строительство мытищинской хорды. Мы ни один проект не остановили, — подытожил Воробьев. — Более того, сдаем их где-то досрочно, где-то в срок. Северный обход Лобни и Лобненское шоссе тоже сдаем в двадцатых числах декабря».