«Родителям, воспитывающим детей до 3 лет и находящимся в трудной финансовой ситуации, будет доступна поддержка из бюджета вне зависимости от очередности рождения ребенка. Кроме того, для семей с доходом ниже 2 прожиточных минимумов вводится возможность оформить дополнительную выплату из материнского капитала на детей до 3 лет без комплексной оценки нуждаемости. При этом семьи смогут получать одновременно и две выплаты — и из бюджета, и из средств материнского капитала. В таком случае размер ежемесячной поддержки составит в среднем по стране 28 тыс. рублей»,

— руководитель Минтруда России.