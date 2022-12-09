Со следующего года ожидается введение нового, единого пособия для семей с детьми. Оно призвано объединить ряд пособий, поэтому, вероятнее всего, федеральные и региональные меры поддержки семей с детьми, которые ранее получали нуждающиеся семьи в Новосибирске, сохраняться. Эта мера направлена на объединение действующих мер поддержки и позволит семьям из разных регионов получать помощь на единых условиях.
Пособие объединит такие меры поддержки:
При назначении данной меры поддержки будет учитываться доход семьи. При принятии решения будет учтено дополнительно имущество и наличие банковских вкладов. К примеру, если семья имеет низкий доход, но владеет собственностью из нескольких домов или квартир, будет рассчитан метраж. Пособие не будет назначено, если на одного человека приходится более 24 квадратных метров в квартире и более 40 квадратных метров в доме.
В пособии также будет отказано, если взрослые члены семьи не трудоустроены без уважительных причин и не обращались в службу занятости для получения статуса безработных. Право на выплаты получают семьи, чей доход ниже прожиточного минимума (ПМ) на человека. Отмечается, что универсальное пособие будет дифференцированным. Это означает, что в зависимости от уровня благосостояния семьи может быть выплачено 50, 75 или 100% от регионального ПМ.
«Действующие меры поддержки объединяются в единое пособие, которое будет предоставляться на единых правилах социальным фондом России. При этом для тех семей, где дети родились до 31 декабря 2022 года, предусмотрены сохранные нормы: родители смогут выбрать, получать пособия по старым правилам или перейти на универсальное пособие», — рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
Отмечается, что на предоставление материальной помощи будет выделено 1,7 трлн рублей из федерального бюджета, а также бюджетов регионов.
«Родителям, воспитывающим детей до 3 лет и находящимся в трудной финансовой ситуации, будет доступна поддержка из бюджета вне зависимости от очередности рождения ребенка. Кроме того, для семей с доходом ниже 2 прожиточных минимумов вводится возможность оформить дополнительную выплату из материнского капитала на детей до 3 лет без комплексной оценки нуждаемости. При этом семьи смогут получать одновременно и две выплаты — и из бюджета, и из средств материнского капитала. В таком случае размер ежемесячной поддержки составит в среднем по стране 28 тыс. рублей», — руководитель Минтруда России.
Подать заявление на предоставление универсального пособия можно после 1 января 2023 года. В документе можно указать сведения сразу обо всех детях. Это упрощает подачу заявления, так как вне зависимости от числа детей, которым положены выплаты, требуется только один документ.
Размеры материальной поддержки для семей с детьми неоднократно корректировались. К примеру, в 2020 году стартовали выплаты на детей 3 — 8 лет, составляющие половину от ПМ. В 2021 году стали выплачиваться дифференцированные пособия в размере ½, ¾ или 1 ПМ, установленного по региону. В 2023 году планируется выстроить единую целостную систему поддержки семей вне зависимости от региона их проживания.
Получить подробную информацию о детских пособиях можно, ознакомившись с материалом. Здесь представлена информация о способах расчета, получателях выплат и вариантах оформления материальной помощи.
Чтобы уточнить подробности получения детских пособий, можно обратиться в региональный контакт-центр ПФР по номеру: +7 (800) 600-0720. Оставить обращение можно на сайте ПФР. На сайте министерства труда и социального развития Новосибирской области представлены контакты отделов организации социального обслуживания населения в Новосибирской области. Номер единой справочной службы «Мои документы»: 8 (383) 217-70-52. Сайт МФЦ «Мои документы» данного региона.
Губернаторской выплатой называют единовременную финансовую поддержку родителям при рождении ребенка. Выплачиваются средства из регионального бюджета.
Кому положены выплаты:
Выплата получила свое название из-за того, что под руководством губернатора принимаются решения о категории получателей. Губернаторская материальная помощь выплачивается в качестве дополнения к федеральным и другим региональным компенсациям и преференциям.
Региональный маткапитал представляет собой дополнительную меру помощи для семей. Его могут получить женщины, имеющие трех или более детей, проживающие в Новосибирской области как минимум три года.
Размер регионального разового пособия равен 116648,61 рубля. Чтобы оформить выплату, родителям необходимо обратиться в орган соцзащиты населения и подать заявление.
Ежемесячная выплата на первого и второго ребенка до 3-х лет положена семьям, в которых среднедушевой доход меньше 2-х ПМ. Отмечается, что выплата будет равна ПМ для детей в регионе за тот год, когда родители обратились за мерой поддержки.
Выплата на ребенка в возрасте до 1,5 лет положена родителям, которые взяли отпуск по уходу за ним. Сумма составляет 40% от заработной платы за последние два года.
С февраля текущего года минимальная сумма выплат составила 7493 рубля. Наибольший размер пособий равен 31282 рублям.
В 2022 году ПФР предоставил единоразовое пособие при рождении ребенка более 190 000 семей. Итоговая сумма выплат составила примерно 4,5 млрд рублей. В Новосибирской области государственная поддержка была оказана 5 тысячам семей.
Сумма единоразовой выплаты рассчитывается с учетом районного коэффициента. В Новосибирской области сумма поддержки родителям составляет 24567,33 рубля. Назначаются средства поддержки через ПФР, если родитель неработающий. Трудоустроенным гражданам средства начисляются по месту работы.
Согласно региональному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей», который включен в национальный проект «Демография», семьям положен ряд дополнительных выплат.
К ним относят:
Более подробно ознакомиться с условиями получения выплат можно на странице Министерства труда и социального развития Новосибирской области.