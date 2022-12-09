Каждый третий водитель из Новосибирска боится штрафа за электронные права и страховку

По данным исследования Группы Ренессанс страхование (MOEX: RENI), электронными документами чаще готовы воспользоваться женщины (почти втрое чаще мужчин). А самыми большими страхами перехода на онлайн-вариант документов стали штрафы, потеря мобильного устройства, плохое интернет-соединение и низкий уровень заряда батареи гаджета.
С осени 2022 года у автовладельцев и водителей появилась возможность перевести все документы в электронный вид, используя мобильное приложение «Госуслуги Авто», и предъявить сотруднику ГИБДД только QR-код. Тем не менее, каждый третий новосибирец заявил, что никогда не слышал о таком праве (34%), а еще треть (29%) захотели сделать это в ближайшее время. Только 10% водителей признались, что перешли на электронные версии документов с начала ноября.
Подавляющее большинство автомобилистов из Новосибирска (84%) выступают за активное развитие и внедрение электронного документооборота во всех сферах жизни. Самым важным документом, которому необходима электронная версия, респонденты считают полис ОСАГО (43%). Среди причин новосибирцы называют избавление от необходимости возвращаться домой, когда нужен какой-либо документ (41%), и возможность иметь все важные “бумажки” под рукой (29%). Следом идет экономия времени (15%) и возможность не искать документ, когда нужно заполнить какую-либо форму онлайн (15%).
Интересно, что о существовании еОсаго не знает практически половина респондентов (45%), а полностью отказаться от бумажной версии не готовы 68% автомобилистов. Они продолжают распечатывать документы. Такое решение чаще всего продиктовано опасением, что страница с QR-кодом не загрузится (32%) из-за плохого интернет-соединения. На втором месте стоит страх перед инспектором ГИБДД (30%), так как тот может проигнорировать электронную версию и выписать штраф. Остальными поводами для дополнительной распечатки документов стали потеря мобильного устройства и всех документов вместе с ним (20%) и разряженная батарея на телефоне (9%). Полностью отказаться от бумажного варианта смогли 32% автомобилистов.
«Мы четко видим рост популярности еОСАГО у автомобилистов. Россияне стали оформлять электронные полисы ОСАГО на 30% чаще в этом году по сравнению с предыдущим (рост еОСАГО за 11 месяцев 2021 vs. 11 месяцев 2022 года по количеству полисов составил 31.5%). Мы связываем эту тенденцию с повышением доверия к финансовым услугам в онлайне в целом, а также с развитием онлайн продаж благодаря партнерам, агентам и посредникам», — отмечает вице-президент по автострахованию «Ренессанс страхование» Сергей Демидов.
Больше всего любителей электронной документации на автомобиль живет в Санкт-Петербурге — доля от всех ответивших из города равна 87%. На втором месте Красноярск с долей в 66%, на третьем — Казань (59%).
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Группа Ренессанс Страхование – ведущая диверсифицированная независимая страховая компания России, работающая на рынке 25 лет. В Группу входят компании: «Ренессанс страхование», «Ренессанс Жизнь», Budu и УК «Спутник – Управление Капиталом». В октябре 2021 года Группа провела публичное размещение акций на Московской бирже. Акции включены в котировальный список первого уровня и торгуются под тикером RENI.
Группа имеет многолетний успешный опыт внедрения инноваций, создав цифровую платформу для всех ключевых сегментов страхования. В онлайн-сегменте компания занимает первое место. Услугами Группы пользуются свыше четырех миллионов клиентов.