Каждый третий водитель из Новосибирска боится штрафа за электронные права и страховку

С осени 2022 года у автовладельцев и водителей появилась возможность перевести все документы в электронный вид, используя мобильное приложение «Госуслуги Авто», и предъявить сотруднику ГИБДД только QR-код. Тем не менее, каждый третий новосибирец заявил, что никогда не слышал о таком праве (34%), а еще треть (29%) захотели сделать это в ближайшее время. Только 10% водителей признались, что перешли на электронные версии документов с начала ноября.