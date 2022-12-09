Вареная колбаса "Докторская" СПК в "Пятерочке" стоит 163 руб. Неожиданно, но в «Бахетле» обнаружилась та же самая колбаса дешевле – за 139 руб. Да, без скидочной карты цена будет 178 руб. Но поскольку в «Пятерочке» тоже много акционных цен, будем все считать со скидками и покупать дешевле, как обычно и делают люди под Новый год.