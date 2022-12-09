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Новогодний рецепт Оливье - сравним цены на продукты в "Бахетле" и в "Пятерочке"

Сегодня, 02:39
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
Магазин Бахетле, отдел Овощи, фрукты

Цены на продукты для салата Оливье по классическому рецепту в "Бахетле" и "Пятерочке"

«Не трогай, это к Новому году!!» - новосибирцы уже начали покупать продукты для новогоднего стола. Классический рецепт Оливье знают все, и многие будут его готовить. Корреспондент Атас.Инфо выяснил, сколько будут стоить продукты для салата Оливье в магазинах «Бахетле» и «Пятерочка».

Оливье - рецепт, прошедший сквозь столетия

- Будете готовить на Новый год Оливье?

- Ну, а как без него? Это знаете, у нас Новый год - не Новый год без Оливье, салюта и "Иронии судьбы".

- Готовила в том году, каждый год почти готовлю. В этом может что-то новое буду делать, но Оливье тоже будет, может не 31-го, попозже.

- Нет, не готовлю, Оливье вообще не люблю. Что-то полегче буду готовить, фруктовый салат, овощи просто, без майонеза.

- Оливье? Это зимний салат? Конечно, готовлю. Каждый год делаю. Селедку под шубой делаю еще. Шуба, оливье и бутерброды с икрой - это ж новогодняя классика.

Это ответы первых четырех человек, которые согласились ответить на вопрос про Оливье - абсолютно без цензуры и выборки -  И вот результат, статистика от Атас.Инфо – трое из четырех ответивших будут готовить Оливье к Новогоднему столу.

Первоначальный рецепт включал в себя мясо рябчика, раковые шейки, телячий язык и еще десяток наименований. Заправлялся салат соусом на основе яичных желтков, каперсов, горчицы, растительного масла и цедры лимона.

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Рецепт салата Оливье - современный вариант

Сегодня никто не ищет мясо рябчиков, классический современный рецепт Оливье на 6 порций может выглядеть так:

  • Отварной картофель 300 гр. и морковь 150 гр.
  • Вареные яйца 2 шт.
  • Мясо - 300 гр (чаще заменяют вареной колбасой)
  • Зеленый горошек - 150 гр.
  • Маринованные или соленые огурцы - 150 гр.
  • Репчатый лук - 30-50 гр.
  • Майонез классический - 2 ст. ложки.

Отправимся за продуктами именно с этим списком в элитный супермаркет "Бахетле" и в демократичную сетевую "Пятерочку" и посмотрим, насколько будет отличаться стоимость салата.

За продуктами к Новому году отправился корреспондент Атас.Инфо
Фото: atas.info
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Для начала выберем вареную колбасу, которую большинство хозяек использует вместо мяса в салате Оливье, хотя эту роль может выполнять отварная говядина или куриная грудка. Но мы возьмем самую распространенную классику - вареную колбасу, и для чистоты эксперимента постараемся найти одну и ту же торговую марку в обоих магазинах. Единственной такой маркой оказалась «Докторская» СПК.

Продукты для салата Оливье - цены в "Пятерочке"
Фото: atas.info

Вареная колбаса "Докторская" СПК в "Пятерочке" стоит 163 руб. Неожиданно, но в «Бахетле» обнаружилась та же самая колбаса дешевле – за 139 руб. Да, без скидочной карты цена будет 178 руб. Но поскольку в «Пятерочке» тоже много акционных цен, будем все считать со скидками и покупать дешевле, как обычно и делают люди под Новый год.

Продукты для салата Оливье - цены в "Бахетле"
Фото: atas.info
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Следующий продукт, без которого Оливье не может называться Оливье - это яйца. Смотрим цены в «Пятерочке» - 83 руб. за десяток яиц С0 "Селяночка". Яйцо такой же категории "Фермерское" в «Бахетле» - стоит 117 руб. за десяток.

Яйцо куриное, С0 - стоимость в "Пятерочке" 83 руб, в "Бахетле" 117 руб. Одна категория, но разные торговые марки.
Фото: atas.info

Выбираем овощи – картофель, морковь и лук. Сравниваем цены? Морковь и картофель за 20 руб. килограмм в «Пятерочке», лук там же за 28 руб. Овощи в «Бахетле» дешевле – 16 руб. за килограмм картофеля, 15 руб  картофель 16, морковь – 15 руб., лук – 22 руб.

Остается купить зеленый горошек и маринованные огурцы. Зеленый горошек в «Пятерочке» на выбор – за 75 руб. стандартная банка, в «Бахетле» подобные марки не обнаружены. Поэтому будем сравнивать цены на горошек «Бондюэль» в мини-банках 212 мл, который есть в обоих магазинах. В "Бахетле" стоимость зеленого горошка "Бондюэль" 99 руб, такой же по объему горошек в «Пятерочке» будет стоить 86 руб.

Маринованные огурчики «Бахетле» с ценой 200 руб. за банку 680 гр против «Пятерочки» с огурчиками за 110 рублей. И завершаем покупки майонезом, марки «Слобода» - 148 рублей в «Бахетле» и 129 рублей в «Пятерочке».

Путем нехитрых подсчетов обнаруживаем, что набор для Оливье в «Бахетле» обойдется в 729 рублей. Тот же самый набор продуктов в «Пятерочке» будет стоить 604 рубля. Разница в 125 рублей – по крайней мере, не в несколько раз, как это ожидалось. 

Смотреть нужно не только на цены, но и на качество и срок хранения - некачественные продукты и блюда встречаются как в магазинах, так и в общепите. Например, новосибирцы пожаловались на невкусные бургеры в ресторанах быстрого питания "Вкусно - и точка".

#Ольга Храмушкина#Общество#Город#Новый год#Новосибирск#Новосибирская область#Продукты#Покупки#Супермаркет
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