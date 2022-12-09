«Новые известия» представили рейтинг лучших политтехнологов в 2022 году

Аналитики проводили свое исследование с 15 ноября по 7 декабря текущего года с помощью очного и заочного анкетирования. В целом интервьюеры собрали 226 анкет. 14 из них верифицировать не удалось. В результате итоговая выборка составила 212 анкет.