«Новые известия» представили рейтинг лучших политтехнологов в 2022 году

Перечень лучших политтехнологов страны создавали на основе мнений специалистов. Речь идет об участниках и заказчиках рынка политического консультирования. Им предложили озвучить имена лучших в шести категориях. Об этом информирует newizv.ru.
Аналитики проводили свое исследование с 15 ноября по 7 декабря текущего года с помощью очного и заочного анкетирования. В целом интервьюеры собрали 226 анкет. 14 из них верифицировать не удалось. В результате итоговая выборка составила 212 анкет.
Участникам опроса предложили перечислить специалистов, которых они считают лучшими в профессии.
Благодаря опросу участников рынка удалось выявить 20 лучших специалистов в ряде сфер. Речь идет о федеральных и административных политтехнологах, вице-губернаторах по политике, джиарщиках, консультантах политических партий и публичных экспертах — комментаторах внутренней политики.
В первую пятерку лучших федеральных политических технологов вошли Григорий Казанков (РАПК), Евгений Минченко (РАСО, «Минченко консалтинг»), Фирдус Алиев (Экспертный институт социальных исследований), Алексей Куртов («ИнтерМедиаКом»), Константин Костин (ФОРГО).
Первыми среди партийных политтехнологов стали Сергей Перминов (ЕР), Дмитрий Гусев (СРЗП), Александр Сидякин (ЕР), Ярослав Нилов (ЛДПР), Сергей Обухов (КПРФ).
Лучшие административные политтехнологи — Сергей Кириенко, Александр Харичев, Леонид Левин, Андрей Ярин, Борис Рапопорт.
В первую пятерку вице-губернаторов по политике вошли Сергей Толмачев (Севастополь), Ольга Медведева (Белгородская область), Сергей Пономаренко (Красноярский край), Наталья Сергунина (Москва), Анатолий Векшин (Челябинская область).
В топ-5 заказчиков услуг политтехнологов (джиарщиков) оказались: Андрей Полосин («Росатом»), Андрей Грачев («Норникель»), Михаил Леонтьев («Роснефть»), Сергей Михайлов (ТАСС), Маргарита Симоньян («Россия сегодня»).
Лидерами среди публичных экспертов — комментаторов внутренней политики признали Виктора Потуремского (ИНСОМАР), Алексея Чеснакова (ЦПКР), Валерия Федорова (ВЦИОМ), Глеба Кузнецова (ЭИСИ), Сергея Старовойтова («Клуб Регионов»).