Обучение в новосибирских автошколах подорожало почти в два раза за один день

Такое решение было принято на общем собрании директоров, однако официальных комментариев пока никто из них не дал — предпочли сделать заявления в пабликах.
Непопулярную меру прокомментировал в ВК «Автолидер», там сообщили, что «из-за резкого подорожания бензина, автомобилей, увеличения стоимости запчастей и обслуживания с 9 декабря 2022 года повышаем цены на обучение».
Автошкола «Мегаполис» известила о повышении цен: на сайте появилась информация, что стоимость обучения составит с 9 декабря 45 тысяч рублей. Автошкола «Автостатус» также написала о повышении цен у себя в ВК. Похожее объявление появилось в официальной группе «Автошколы 54».
Издание НГС, которое сегодня пыталось разобраться в этой ситуации, сообщает, что ни один из руководителей школ не отважился на комментарий для прессы: либо невозможно дозвониться, либо директор будет только в понедельник, либо просто отказ в комментариях.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске стоимость проезда в городском транспорте вырастет до 30 рублей с 23 декабря.