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Обучение в новосибирских автошколах подорожало почти в два раза за один день

Сегодня, 14:17
Фото: 1MI
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Сегодня все автошколы города подняли цены на обучение, стоимость курса теперь составляет 45 тысяч рублей вместо прежних 25-30 тысяч.

Такое решение было принято на общем собрании директоров, однако официальных комментариев пока никто из них не дал — предпочли сделать заявления в пабликах.

Непопулярную меру прокомментировал в ВК «Автолидер», там сообщили, что «из-за резкого подорожания бензина, автомобилей, увеличения стоимости запчастей и обслуживания с 9 декабря 2022 года повышаем цены на обучение».

Автошкола «Мегаполис» известила о повышении цен: на сайте появилась информация, что стоимость обучения составит с 9 декабря 45 тысяч рублей. Автошкола «Автостатус» также написала о повышении цен у себя в ВК. Похожее объявление появилось в официальной группе «Автошколы 54».

Издание НГС, которое сегодня пыталось разобраться в этой ситуации, сообщает, что ни один из руководителей школ не отважился на комментарий для прессы: либо невозможно дозвониться, либо директор будет только в понедельник, либо просто отказ в комментариях.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске стоимость проезда в городском транспорте вырастет до 30 рублей с 23 декабря.

 

#Город#Общество#Новосибирск#Автошколы#Цены#Подорожание
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