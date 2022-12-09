«Открытие Авто»: автовладельцы готовы платить за проезд по платной трассе 500 рублей

86% опрошенных не согласны с предложением об увеличении предельной стоимости проезда по платным трассам для легковых автомобилей с 3 руб. до 5-8 руб. за один километр. Они считают, что стоимость проезда и так высокая. 14% согласны на повышение стоимости проезда в случае, если платных трасс станет больше. Наиболее популярна эта идея на Дальнем Востоке (21%), тогда как в Центральном федеральном округе у нее лишь 9% сторонников. Повышение стоимости проезда по платным трассам для легковушек поддерживают 23% автолюбителей в возрасте 18-25 лет и лишь 10% среди тех, кому 56 лет и больше.