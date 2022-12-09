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«Открытие Авто»: автовладельцы готовы платить за проезд по платной трассе 500 рублей

Сегодня, 09:10
53% российских автовладельцев пользуется платными трассами. 51% опрошенных полагают, что в их регионе платных дорог недостаточно. 82% при этом не готовы платить за разовый проезд по платной трассе более 500 рублей. Таковы результаты опроса, проведенного «Открытие Авто».

Более половины отечественных автолюбителей пользуются платными трассами, однако частота использования пока еще низкая. 32% российских автовладельцев ездят по платным дорогам несколько раз в год, 5% - раз в месяц, 10% - несколько раз в месяц, 4% - несколько раз в неделю и 2% - ежедневно.

Одновременно велик процент тех (47%), кто в принципе не ездит по платным трассам. В Сибири эта доля достигает 76%, на Дальнем Востоке 75%, тогда как в Москве и Московской области не пользуются платными дорогами всего 18%, а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области - 16% опрошенных. Чаще других ожидаемо используют скоростные диаметры молодые автолюбители в возрасте 18-25 лет (70% опрошенных) и мужчины (55% опрошенных), реже всего – водители старше 55 лет (45%) и женщины (52%).

49% считают, что в их регионе достаточно скоростных трасс. Чаще всего так отвечали в Москве и Московской области (65%), а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (62%). Реже других- на Дальнем Востоке (25%) и в Сибири (35%).  51%, напротив, полагают, что в их регионах скоростных трасс нее хватает (на Дальнем Востоке - 75%, в Московском регионе - 35%). Мужчины отмечают нехватку скоростных трасс несколько чаще, чем женщины (54% против 48%).  

86% опрошенных не согласны с предложением об увеличении предельной стоимости проезда по платным трассам для легковых автомобилей с 3 руб. до 5-8 руб. за один километр. Они считают, что стоимость проезда и так высокая. 14% согласны на повышение стоимости проезда в случае, если платных трасс станет больше. Наиболее популярна эта идея на Дальнем Востоке (21%), тогда как в Центральном федеральном округе у нее лишь 9% сторонников.  Повышение стоимости проезда по платным трассам для легковушек поддерживают 23% автолюбителей в возрасте 18-25 лет и лишь 10% среди тех, кому 56 лет и больше.

Среди основных преимуществ платных трасс (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) респонденты чаще всего называли высокое качество таких дорог (46%), более высокую скорость передвижения (39%), малое количество транспорта (34%), отсутствие светофоров (33%), лучшую пропускную способность дорог (28%) и продуманную организацию движения (18%).

Важно отметить, что стоимость проезда по платным трассам является решающим критерием для автомобилистов при выборе маршрута. 82% респондентов не готовы тратить за разовый проезд по платной трассе более 500 рублей (даже в Московском регионе, где эта доля самая низкая, за этот наиболее приемлемый ценовой диапазон проголосовали 77%).  Еще 13% опрошенных могут «раскошелиться» максимум на 1000 рублей.  2% согласны платить за однократный проезд до 2000 рублей, 1% - до 5 000.  И наконец, 2% автовладельцев заявили, что любят комфорт в поездке и потому готовы заплатить любую сумму за проезд по платной дороге: более щедрыми оказались женщины, чем мужчины (3% против 1%), и водители в категориях от 18 до 40 лет (3%).

Интересно, что по результатам опроса 2020 года автовладельцы были готовы платить больше за проезд по платным трассам. Стоимость проезда до 500 рублей казалось комфортной для 70% опрошенных, до 1000 рублей – для 6%. При этом до 2000 и выше готовы потратить 20% и 4% соответственно при условии, что такая поездка будет комфортнее, чем по обычным дорогам.

«Правительство России продолжает реализовать амбициозные планы по расширению количества платных трасс. С одной стороны, это позволяет улучшить транспортное сообщение между городами, с другой, как показывает опрос, водители все-таки обеспокоены стоимостью проезда, что может стать сдерживающим фактором для роста спроса на использование платных дорог, — отметил лидер трайба Автофинанс «Открытие Авто» Денис Сорокин.

*Опрос проводился 26 ноября - 1 декабря среди 1520 автовладельцев в возрасте 18-65 лет по репрезентативной выборке во всех регионах России.

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