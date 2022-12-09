Сервисы банка «Открытие» позволят корпоративным клиентам автоматизировать управление

Для более эффективного распределения ликвидности между счетами группы в режиме онлайн есть несколько видов пулинга, в том числе с овердрафтом или использованием договоров займа. Контроль исполнения бюджета, акцепт и мониторинг, контроль дневного лимита – инструменты, которые позволят эффективнее управлять расходованием средств внутри холдинга благодаря заранее установленным правилам исполнения платежей на местах. Эти решения особенно актуальны для компаний с развитой сетью филиалов и широкой географией присутствия. Для повышения скорости регулярных расчетов и снижения риска ошибок компании могут использовать реестровые технологии и длительные поручения. А в целях снижения дебиторской задолженности корпорациям выгодно использовать платежные требования.