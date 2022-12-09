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Школа в Тогучине разрушается: часть здания экстренно закрыли

Сегодня, 05:33
Фото: Администрация Тогучина/atas.info

Школу в Тогучине под Новосибирском частично закрыли из-за обрушения

В Тогучине Новосибирской области частично закрыли центральную школу из-за обрушения штукатурки.

Речь идет о средней школе №1 в городе Тогучине. Часть здания закрыли, а младшеклассников временно перевели в другую школу. Как ранее стало известно Atas.info, в школе опровергли обрушение потолков.

Обрушение потолков опровергли в школе города Тогучина под Новосибирском
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В кабинетах для 1-4 классов немного обвалилась штукатурка. Правое крыло школы готовят к капитальному ремонту. Детей отправили учиться в школу №2 (доставляют до учебного заведения школьников на автобусе). Часть здания закрыли до каникул.

Как прокомментировали инцидент в администрации Тогучинского района, ремонтом займутся в каникулярное время. Решение закрыть часть школы приняла специальная комиссия: она обнаружила обрушение кладки на первых этажах и другие дефекты. Ученики других классов продолжают учиться в левой части здания. 

Напомним, наши читатели заявляли, что потолки в школе все же обвалились,  а детей перевели в другую школу - №2. Старшие же классы продолжают ходить на уроки в 1-ю. Детям якобы страшно находиться в кабинетах. Однако ситуация оказалась не настолько критичной. 

#Эмилия Губарева#Новосибирская область#Школа#Дети
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