Школу в Тогучине под Новосибирском частично закрыли из-за обрушения

Напомним, наши читатели заявляли, что потолки в школе все же обвалились, а детей перевели в другую школу - №2. Старшие же классы продолжают ходить на уроки в 1-ю. Детям якобы страшно находиться в кабинетах. Однако ситуация оказалась не настолько критичной.