В сервисах по поиску работы можно встретить десятки забавных резюме. И нельзя точно сказать, ради забавы или по незнанию соискатели их приукрашивают. Например, как оказалось, в Новосибирске есть «свой человек» - так назвал себя один из кандидатов на трудоустройство.
Наш регион, судя по указанным в резюме навыкам претендентов на работу, славится обилием неординарных личностей. Так 28-летний бывший участковый полиции с двумя высшими образованиями ищет вакансии в сфере фитнеса. О себе он рассказывает, что успел также поработать кредитным специалистом, курьером и фитнес-тренером – вот, что значит всех дел мастер.
И это ещё не все таланты, которыми славится наша страна. Так резюме на должность коллектора оставил мужчина, полжизни проработавший в общепите, то поваром, то официантом. Он имеет средне-специальное образование и музыкальное: «7 лет учебы, 9 лет на сцене». Ещё он умеет «договариваться о финансировании любых мероприятий».
Но помимо него на просторах сайтов объявлений есть два других соискателя – настоящие находки для работодателей. Охранник Евгений, который закончил Самарский аэрокосмический университет по специальности двигатели летательных аппаратов, двигатели и энергоустановки. По профессии, судя по информации из резюме, никогда не работал. Претендует только на место охранника «Пятерочки» за 20 000 рублей. А также сибиряк, который в свои 23 года занимается протезированием зубов: «делаю лучшие зубные протезы, коронки золотые!!!».
На популярных площадках по поиску работы опубликовано множество резюме с ошибками, опечатками. Так же некоторые соискателю не стесняются выкладывать о себе личную, интимную информацию. Так в одной из фирм России, вероятно, уже работает секретарь-референт по строительству с 3-м размером груди – девушка написала это в графе о себе. Она любит «секс, моду, курить и вызывающе одеваться».
«Орфографические ошибки (чем выше должность, тем пристальней HRы смотрят на этот критерий). Фотография – по ней сразу оценивается адекватность. Категорически недопустимы фотографии в ярком и броском макияже, с праздников, обрезанные фотографии, с паспорта, с животными, если присутствует более одного человека и на которых просвечивается нижнее белье или вываливаются части тела, селфи, фотографии своего отражения в зеркале. Следующий момент – электронный адрес, несерьезно человеку, претендующему на позицию коммерческого директора иметь почту [email protected]», - пояснил Atas.info карьерный консультант Максим Чернышов с сервиса Pressfeed.
«Основная причина желания кандидатов рассказать в резюме больше, чем просят, кроется в незнании внутренней “HR-кухни” компании. Здесь нет вины кандидата, почти никто и никогда нас этому не учил. Все остальное это уже производные основной причины. Например - попытка впихнуть в резюме “невпихуемое”, начиная со школьной скамьи. В моей практике был случай, когда прислали резюме на 32 страницах», - рассказал Максим Чернышов
По словам основателя HR-стартапа myresume.ru, специалиста по отбору и развитию персонала Бориса Сысоева, в вакансии уже есть 60% информации, а соискателю нужно заполнить только остальные 40%, которые касаются навыков, образования, достижений, хобби. Лишняя информация о себе может оттолкнуть работодателя.
«Если написано много и не по делу, у рекрутера может сложиться впечатление, что соискатель пытается замаскировать свою некомпетентность. Но есть ситуации, в которых более подробный рассказ о себе будет преимуществом. Например, если кандидат в перспективе планирует продвигаться по карьерной лестнице. Напрямую говорить о своих намерениях работодателю, конечно, не стоит. Также в одном резюме нужно указывать только одну должность. Перечисление специальностей может обернуться против кандидата. Рекрутеру может показаться, что кандидат не определился, кем он всё-таки хочет работать, и ему совершенно всё равно, какие задачи выполнять. И ещё дело в том, что многие компании при отборе персонала используют автоматические системы ATS, которые фильтруют анкеты соискателей по заранее заданным ключевым словам. Если рекрутер в вакансии указал «интернет-маркетолог», то в резюме нужно писать точно так же: не просто «маркетолог», не «digital-маркетолог». Тем более, не стоит добавлять в графу еще несколько профессий - такой документ точно не пройдет отбор», - отмечает Сысоев.
Эксперты рассказали, что работодатель может пролистать резюме, если увидит в нем ошибки или некорректное фото. Все зависит от позиции, на которую претендует соискатель. Непростительны ошибки, например, делопроизводителя, а вот от курьеров и водителей 100% грамотность не требуют. Объем правильного резюме должен составлять 3-4 страницы, чтобы рекрутер потратил на прочтение менее 30 сек. А в разделе «Дополнительная информация» лучше писать, за какие заслуги или уникальные способности вас должны взять на эту работу, а не банальные: «трудолюбивый, пунктуальный, с чувством юмора, уравновешенный, перфекционист».