Эксперты рассказали, что работодатель может пролистать резюме, если увидит в нем ошибки или некорректное фото. Все зависит от позиции, на которую претендует соискатель. Непростительны ошибки, например, делопроизводителя, а вот от курьеров и водителей 100% грамотность не требуют. Объем правильного резюме должен составлять 3-4 страницы, чтобы рекрутер потратил на прочтение менее 30 сек. А в разделе «Дополнительная информация» лучше писать, за какие заслуги или уникальные способности вас должны взять на эту работу, а не банальные: «трудолюбивый, пунктуальный, с чувством юмора, уравновешенный, перфекционист».