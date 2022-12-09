По словам очевидцев, странный гул пугает жильцов по вечерам и ночам. Он происходит ежедневно в определенное время. Звуки слышны даже в квартире с закрытыми окнами. Atas.info удалось связаться с жительницей микрорайона Александрой.
«Монотонный звук буквально давит на нервы. Особенно по вечерам. Утром я шум не слышу, а вот мой муж просыпается от гула. Не знаю с чем сравнить этот шум — звук такой глухой», — поделилась с Atas.info сибирячка, проживающая в микрорайоне.
Начинается гул около 19 часов вечером и около 4 утра. По словам новосибирцев, они устали от вечного шума. Откуда доносится этот звук — сибиряки предположить не могут. А вот в комментариях подписчики ВК-группы нашли причины.
Вероятно, что шум исходит от двух предприятий. В первом случае это ТЭЦ –при сбросе давления, а во втором случае — на заводе самолет отрабатывает двигатели.
Напомним, ранее жители Новосибирска жаловались на шумные вертолеты, которые летали в небе над городом. Полеты осуществляли представители СГК, они искали дефекты на теплотрассах.