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Странный гул пугает новосибирцев каждую ночь

Сегодня, 02:06
Фото: 1MI
Шум доносится в 4 утра

Новосибирцы пожаловались на постоянный гул в микрорайоне Снегири

В Новосибирске жители микрорайона Снегири возмущены постоянным гулом на улице по ночам, о чем они рассказали в ВК-группе «АСТ-54».

По словам очевидцев, странный гул пугает жильцов по вечерам и ночам. Он происходит ежедневно в определенное время. Звуки слышны даже в квартире с закрытыми окнами. Atas.info удалось связаться с жительницей микрорайона Александрой.

«Монотонный звук буквально давит на нервы. Особенно по вечерам. Утром я шум не слышу, а вот мой муж просыпается от гула. Не знаю с чем сравнить этот шум — звук такой глухой», — поделилась с Atas.info сибирячка, проживающая в микрорайоне.

Начинается гул около 19 часов вечером и около 4 утра. По словам новосибирцев, они устали от вечного шума. Откуда доносится этот звук — сибиряки предположить не могут. А вот в комментариях подписчики ВК-группы нашли причины.

Вероятно, что шум исходит от двух предприятий. В первом случае это ТЭЦ –при сбросе давления, а во втором случае — на заводе самолет отрабатывает двигатели.

Дроны будут искать дефекты на теплотрассах по ночам в Новосибирске
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Напомним, ранее жители Новосибирска жаловались на шумные вертолеты, которые летали в небе над городом. Полеты осуществляли представители СГК, они искали дефекты на теплотрассах. 

#Эмилия Губарева#Город#Новосибирск
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