Цифровой продукт Корпорации МСП стал «Платформой года» в премии Digital Leaders Award

Цифровой продукт Корпорации МСП был признан “Платформой года” в номинации “Цифровизация государственных сервисов”. Об этом пишет iz.ru.
Напомним, проект был запущен Корпорацией МСП в феврале нынешнего года совместно с Минэкономразвития и реализуется в рамках национального проекта по поддержке и развитию сферы малого и среднего бизнеса. Куратором проекта стал первый вице-премьер Андрей Белоусов.
По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, цифровая платформа МСП.РФ работает менее года, но уже имеет более 250 тыс. пользователей, зарегистрированных с февраля. Это является показателем ее необходимости и востребованности.
“Более 20 сервисов и 400 услуг, которые сегодня доступны предпринимателям, уже покрывают большую часть потребностей бизнеса. Однако это только начало пути: сейчас мы готовимся к запуску цифрового профиля предпринимателя, который решит для него множество проблем с получением справок и выписок, подачей документов и получением мер поддержки, прежде всего финансовых”, - добавил Исаевич.
Наиболее востребованными сервисами цифровой платформы МСП.РФ являются “Производственная кооперация и сбыт”, который позволяет объединить отечественных и иностранных поставщиков и заказчиков; кредитование, включая льготное; законодательный дайджест со всеми актуальными изменениями в нормативно-правовых актах; покупка ПО со скидкой 50% и “Сервис 360°” для обратной связи в случае проблем в бизнесе.
Более того, на платформе МСП.РФ доступны 1,5 тыс. комплексных услуг для предпринимателей из 85 регионов РФ. Каждый из них имеет свой набор услуг - их можно выбрать в личном кабинете. Пакеты содержат в себе несколько наиболее подходящих региональных комплексных мер поддержки. Это могут быть как консультации по различным вопросам, включая финансовый и управленческий аудит, так и повышение квалификации сотрудников, выход на маркетплейсы и т. д.
Отметим, Digital Leaders Award - это награда, вручаемая в сфере цифровизации продуктов, процессов, сервисов и проектов, которые внесли существенный вклад в развитие цифровых решений и онлайн-сервисов. В 2022 году в ней участвовали как digital-дебютанты, так и крупные корпорации, которые представляли на суд жюри цифровые проекты и сервисы, товары и услуги.