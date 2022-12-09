Цифровой продукт Корпорации МСП стал «Платформой года» в премии Digital Leaders Award

Более того, на платформе МСП.РФ доступны 1,5 тыс. комплексных услуг для предпринимателей из 85 регионов РФ. Каждый из них имеет свой набор услуг - их можно выбрать в личном кабинете. Пакеты содержат в себе несколько наиболее подходящих региональных комплексных мер поддержки. Это могут быть как консультации по различным вопросам, включая финансовый и управленческий аудит, так и повышение квалификации сотрудников, выход на маркетплейсы и т. д.