atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

В Новосибирске сократят число «зайцев» с помощью валидаторов в транспорте

Сегодня, 09:48
Фото: 1MI
В Новосибирске сократят число «зайцев» с помощью валидаторов в транспорте
Общественный транспорт в Новосибирске продолжают оснащать валидаторами, которые помогут минимизировать потери от безбилетников. Так считает глава департамента транспорта мэрии Константин Васильев.

По его словам, безналичная система оплаты проезда позволяет выпускать транспорт даже, когда кондукторов в регионе не хватает. Сейчас валидаторы установлены в 188 городских автобусах, 15 троллейбусах и 17 трамваях, пишет Om1.ru.

Также Васильев отметил, что в комплекте с валидаторами идет система видеонаблюдения. Пассажиры не смогут пройти, не оплатив проезд, а водители не нарушат финансовую дисциплину.

Он добавил, что «Новосибгортранс» планирует оборудовать валидаторами весь подвижной состав. До конца 2022 года должны поставить 9 новых троллейбусов с системой бесконтактной оплаты.

Станцию метро "Спортивная" в Новосибирске не откроют в 2022 году
Узнать подробнее
#Алина Шефер#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Общественный транспорт#Проезд#Билет
Подпишитесь
Новогодний рецепт Оливье - сравним цены на продукты в "Бахетле" и в "Пятерочке"
Сегодня, 02:39
Станцию метро "Спортивная" в Новосибирске не откроют в 2022 году
Вчера, 07:46
Смешные и нелепые резюме 2022 – что выбалтывают о себе соискатели из Новосибирска
Сегодня, 06:55
Стоимость проезда на общественном транспорте резко взлетит в Новосибирске в декабре
Вчера, 03:29
Лаборатория «Гемотест» выявила повышенный уровень холестерина у жителей Новосибирска
Вчера, 09:39
Как зацепить девушку на первом свидании, если ты в Новосибирске
Вчера, 09:10