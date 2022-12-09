В Новосибирске сократят число «зайцев» с помощью валидаторов в транспорте

По его словам, безналичная система оплаты проезда позволяет выпускать транспорт даже, когда кондукторов в регионе не хватает. Сейчас валидаторы установлены в 188 городских автобусах, 15 троллейбусах и 17 трамваях, пишет Om1.ru.
Также Васильев отметил, что в комплекте с валидаторами идет система видеонаблюдения. Пассажиры не смогут пройти, не оплатив проезд, а водители не нарушат финансовую дисциплину.
Он добавил, что «Новосибгортранс» планирует оборудовать валидаторами весь подвижной состав. До конца 2022 года должны поставить 9 новых троллейбусов с системой бесконтактной оплаты.