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В Новосибирске такси протаранило остановку на перекрестке Жуковского и Ереванской

Сегодня, 08:08
Фото: ВК-сообщество "АСТ-54"
Накануне вечером автомобиль такси врезался на большой скорости в остановку общественного транспорта в Заельцовском районе Новосибирска.

Видео ДТП появилось в ВК-паблике "АСТ-54". "В четверг вечером седан Volkswagen Polo, брендированный «Яндекс Go», уничтожил остановку на перекрёстке улиц Жуковского и Ереванской", - говорится в записи.

Судя по кадрам, "Фольксваген" уходил от столкновения с тягачом, в который въехал свернувший со встречной полосы черный седан.

Сообщество также опубликовало фото с последствиями столкновений - серьезные повреждения получили легковушки и остановка.

Вчера в Заельцовском районе попал под колеса несовершеннолетний. Юношу сбили на пешеходном переходе, он госпитализирован.

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#Общество#Город#Происшествия#Транспорт#Новосибирск#ДТП#Такси#Остановка#Видео
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