В Новосибирске такси протаранило остановку на перекрестке Жуковского и Ереванской

Видео ДТП появилось в ВК-паблике "АСТ-54". "В четверг вечером седан Volkswagen Polo, брендированный «Яндекс Go», уничтожил остановку на перекрёстке улиц Жуковского и Ереванской", - говорится в записи.
Судя по кадрам, "Фольксваген" уходил от столкновения с тягачом, в который въехал свернувший со встречной полосы черный седан.
Сообщество также опубликовало фото с последствиями столкновений - серьезные повреждения получили легковушки и остановка.
Вчера в Заельцовском районе попал под колеса несовершеннолетний. Юношу сбили на пешеходном переходе, он госпитализирован.