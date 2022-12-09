31 декабря – праздничный день, но не официально. Уходят ли сотрудники компаний и предприятий России, включая новосибирские, на выходной в этот день, кто продолжает работу почти всегда, - узнал Atas.info.

Выходной ли день 31 декабря 2022 года: Кто будет работать, а кто отдыхать перед новогодней ночью, 31 декабря 2022: Сколько продлятся новогодние праздники в 2023 году:

Сюжет Новый год