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Выходной или рабочий день 31 декабря 2022 в компаниях и на предприятиях Новосибирска

Сегодня, 08:58
Фото: pixabay.com
Выходной или рабочий день 31 декабря 2022 в Новосибирске
31 декабря – праздничный день, но не официально. Уходят ли сотрудники компаний и предприятий России, включая новосибирские, на выходной в этот день, кто продолжает работу почти всегда, - узнал Atas.info.

Выходной ли день 31 декабря 2022 года:

В 2022 году 31 декабря выпадает на субботу и автоматически становится выходным (обычным). Однако выйти на работу могут люди с графиком 6/1, 2/2, либо те, кто трудится неполный рабочий день.

А в 2021 году 31 декабря был нерабочим днем. Такой подарок решили сделать россиянам власти. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Кто будет работать, а кто отдыхать перед новогодней ночью, 31 декабря 2022:

Чаще не отдыхают в этот день сотрудники стратегических предприятий региона, специалисты сфер банковской и здравоохранения. Стоит отметить, в пятницу, 30 декабря, многие работают полный день. Он не предпраздничный, поэтому не предполагает сокращение рабочих часов.

По данным Роструда, выходной 31 декабря могут устроить для своих сотрудников сами работодатели. Необходимо только составить нормативный акт.

Сколько продлятся новогодние праздники в 2023 году:

Новогодние каникулы-2023, как обычно, будут длительными. Они продляться девять дней - с субботы, 31 декабря, по воскресенье, 8 января, включительно.

На учебу и работу россияне, включая новосибирцев, выйдут в понедельник, 9 января.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Праздник#Новый год#Выходной
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