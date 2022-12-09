В 2022 году 31 декабря выпадает на субботу и автоматически становится выходным (обычным). Однако выйти на работу могут люди с графиком 6/1, 2/2, либо те, кто трудится неполный рабочий день.
А в 2021 году 31 декабря был нерабочим днем. Такой подарок решили сделать россиянам власти. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Чаще не отдыхают в этот день сотрудники стратегических предприятий региона, специалисты сфер банковской и здравоохранения. Стоит отметить, в пятницу, 30 декабря, многие работают полный день. Он не предпраздничный, поэтому не предполагает сокращение рабочих часов.
По данным Роструда, выходной 31 декабря могут устроить для своих сотрудников сами работодатели. Необходимо только составить нормативный акт.
Новогодние каникулы-2023, как обычно, будут длительными. Они продляться девять дней - с субботы, 31 декабря, по воскресенье, 8 января, включительно.
На учебу и работу россияне, включая новосибирцев, выйдут в понедельник, 9 января.