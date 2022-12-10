Капельницы и операционные: чем привлекает туристов Новосибирская область

За два года выходцы из 84 стран мира целенаправленно приезжали в Новосибирскую область, чтобы воспользоваться местными медицинскими услугами.
За последние 10 месяцев уходящего 2022 года рынок платных услуг Новосибирска отреагировал соответственно - вырос почти в полтора раза.
Высококвалифицированные кадры и передовое оборудование выгодно отличают клиники региона и являются “магнитом” для состоятельных пациентов.
Также, “Новосибирь” приводит статистику, предоставленную министром экономического развития Львом Решетниковым. По его словам, НСО занимает седьмое место по объему оказанных платных услуг и 12-е - по санаторно-курортным услугам по России.
Ранее Atas.info рассказал о повышении зарплат новосибирских медработников.