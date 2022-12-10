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Капельницы и операционные: чем привлекает туристов Новосибирская область

Сегодня, 14:41
Фото: 1MI
Медработник за работой

Более 50 000 иностранцев приехали на лечение в Новосибирскую область за два года

Телеграм канал “Новосибирь” сообщает о небывалой популярности новосибирского здравоохранения у иностранцев - 50 тысяч туристов посетили столицу с целью поправить здоровье.

За два года выходцы из 84 стран мира целенаправленно приезжали в Новосибирскую область, чтобы воспользоваться местными медицинскими услугами.

За последние 10 месяцев уходящего 2022 года рынок платных услуг Новосибирска отреагировал соответственно - вырос почти в полтора раза.

Высококвалифицированные кадры и передовое оборудование выгодно отличают клиники региона и являются “магнитом” для состоятельных пациентов.

Также, “Новосибирь” приводит статистику, предоставленную министром экономического развития Львом Решетниковым. По его словам, НСО занимает седьмое место по объему оказанных платных услуг и 12-е - по санаторно-курортным услугам по России.

Ранее Atas.info рассказал о повышении зарплат новосибирских медработников.

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#Город#Бизнес#Новосибирск#Медицина#Туризм#Популярность#Новосибирская область
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