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Мальчика 6 лет после бассейна потеряли родители - он сам ушел домой

Сегодня, 03:37
Фото: Кристина Семенчук / 1MI
6-летний ребенок занимался в бассейне не со своей группой, после

6-летний мальчик в Новосибирске отправился домой в мороз после бассейна сам

Жительница Новосибирска Татьяна Малютина пришла за 6-летним сыном в бассейн "Дельфин" и не обнаружила его среди детей, выходящих с тренировки. Сотрудники бассейна рассказали ей, что мальчик ушел домой. Ребенка нашли возле дома, он ждал родителей в мороз на улице. Ситуацией заинтересовалось ПДН.

Мальчик регулярно посещает тренировки в школе спортивного и оздоровительного плавания "Дельфин" в Новосибирске. 7 декабря мама Татьяна Малютина привела его на занятие пораньше. В результате ребенок случайно попал на занятие с группой, которая занимается раньше. После занятия 6-летний мальчик оделся и вышел на улицу. На вопросы сотрудников бассейна он сказал, что его заберут родители.

Никого не дождавшись, ребенок отправился домой сам. Мама, которая приехала в бассейн и не нашла там ребенка в положенное после тренировки время, выяснила у администратора, что он уже ушел. Она обнаружила сына на площадке возле дома, где он в мороз ждал родителей.

Ситуаций заинтересовалось Подразделение по делам несовершеннолетних, сотрудники бассейна не имели права отпускать одного такого маленького ребенка, им предстоит написать объяснительную.

За три дня до этого, поздно вечером 4 декабря, в Бердске прохожие заметили на улице 4-летнего мальчика, который гулял один в мороз. Им удалось выяснить, где живет ребенок и отвести его домой.

#Ольга Храмушкина#Общество#Город#Новосибирск#Дети#Бассейн
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