Мальчик регулярно посещает тренировки в школе спортивного и оздоровительного плавания "Дельфин" в Новосибирске. 7 декабря мама Татьяна Малютина привела его на занятие пораньше. В результате ребенок случайно попал на занятие с группой, которая занимается раньше. После занятия 6-летний мальчик оделся и вышел на улицу. На вопросы сотрудников бассейна он сказал, что его заберут родители.
Никого не дождавшись, ребенок отправился домой сам. Мама, которая приехала в бассейн и не нашла там ребенка в положенное после тренировки время, выяснила у администратора, что он уже ушел. Она обнаружила сына на площадке возле дома, где он в мороз ждал родителей.
Ситуаций заинтересовалось Подразделение по делам несовершеннолетних, сотрудники бассейна не имели права отпускать одного такого маленького ребенка, им предстоит написать объяснительную.
За три дня до этого, поздно вечером 4 декабря, в Бердске прохожие заметили на улице 4-летнего мальчика, который гулял один в мороз. Им удалось выяснить, где живет ребенок и отвести его домой.