Никого не дождавшись, ребенок отправился домой сам. Мама, которая приехала в бассейн и не нашла там ребенка в положенное после тренировки время, выяснила у администратора, что он уже ушел. Она обнаружила сына на площадке возле дома, где он в мороз ждал родителей.