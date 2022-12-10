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Posted 10 декабря 2022, 07:55

Published 10 декабря 2022, 07:55

Modified 10 декабря 2022, 08:33

Updated 10 декабря 2022, 08:33

Первые кадры с места взрыва в Новосибирске

10 декабря 2022, 07:55

Опубликовано видео с места взрыва газа в гаражах Новосибирска

Atas.info заснял последствия взрыва гаражного кооператива в Кировском районе города.

На кадрах видно, как сотрудники МЧС окружили место происшествия. Спасатели разворачивают спецтехнику для разбора завалов.  

Владельцам 273 и 272 гаража несказанно повезло - взрыв прогремел в непосредственной близости от их владений, но не задел их. Гаражи, начиная с 274 либо заметно пострадали, либо были полностью разрушены. 

Взрыв сровнял с землей несколько гаражей в правом ряду. Также заметно, что проезжая часть между двумя рядами гаражей завалена обломками, которые еще не успел полностью замести недавно начавшийся снегопад. 

Ранее Atas.info писал о том, как рядовые новосибирцы отреагировали на происшествие.

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#Город#Происшествия#Видео#Новосибирск#Взрыв#Гаражи
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