Рейс Новосибирск — Пхукет задержали на 13 часов

Об этом сообщила в субботу пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Ведомство организовало проверку по факту задержания рейса и провело выездной прием граждан прямо в Толмачево.
«В соответствии с расписанием вылет воздушного судна предполагался в 02:50 по местному времени 10 декабря. Однако по инициативе авиакомпании перенесен предварительно на 13 часов», — цитирует издание ТАСС сообщение транспортной прокуратуры.
Ранее сообщалось, что в новосибирском аэропорту "Толмачево" сообщили о запуске с 1 декабря прямого авиасообщения со столицей Монголии Улан-Батором, полеты будет осуществлять перевозчик Aero Mongolia.