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Рейс Новосибирск — Пхукет задержали на 13 часов

Сегодня, 08:41
Фото: 1MI
322 пассажира ждут вылета

В Новосибирске задержали рейс в Тайланд на 13 часов

Авиакомпания Azur Air отложила рейс на 13 часов, и в аэропорту Толмачево ожидали вылета 322 пассажира — из них 40 детей.

Об этом сообщила в субботу пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Ведомство организовало проверку по факту задержания рейса и провело выездной прием граждан прямо в Толмачево.

«В соответствии с расписанием вылет воздушного судна предполагался в 02:50 по местному времени 10 декабря. Однако по инициативе авиакомпании перенесен предварительно на 13 часов», — цитирует издание ТАСС сообщение транспортной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в новосибирском аэропорту "Толмачево" сообщили о запуске с 1 декабря прямого авиасообщения со столицей Монголии Улан-Батором, полеты будет осуществлять перевозчик Aero Mongolia.

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#Транспорт#Город#Новосибирск#Аэропорт#Задержка#Пхукет
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