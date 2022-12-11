Никиту Михалкова возмутили игры ритуальщиков с трупами в Новосибирске

Выпуск про столицу Сибири под ироничным названием «Рельсы для Анны Карениной» вышел на его YouTube-канале 9 декабря. В нем он обрушился с критикой, в частности, на форум-выставку «Некрополь World Russia 2022».
Новосибирские сотрудники похоронного дома посоревновались в одевании манекенов в виде трупов на скорость. Также он вспомнил подобный конкурс по рытью могил.
«За такие турниры нас троллят украинские нацисты. Это возмутительно. А чтобы принять участие в этом биеннале нужно ехать по адресу город Новосибирск, улица Военторговская, 4/1», - заявил Никита Михалков.
Режиссер призвал властей обратить на это внимание. И заняться состоянием внутренней жизни страны.