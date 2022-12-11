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Никиту Михалкова возмутили игры ритуальщиков с трупами в Новосибирске

Сегодня, 08:20
Фото: Википедия

Никита Михалков раскритиковал Новосибирск в своей программе на YouTube

Знаменитый режиссер Никита Михалков раскритиковал Новосибирск в своей программе «Бесогон-ТВ». Больше всего его возмутили состязания, придуманные ритуальщиками.

Выпуск про столицу Сибири под ироничным названием «Рельсы для Анны Карениной» вышел на его YouTube-канале 9 декабря. В нем он обрушился с критикой, в частности, на форум-выставку «Некрополь World Russia 2022».

Новосибирские сотрудники похоронного дома посоревновались в одевании манекенов в виде трупов на скорость. Также он вспомнил подобный конкурс по рытью могил.

«За такие турниры нас троллят украинские нацисты. Это возмутительно. А чтобы принять участие в этом биеннале нужно ехать по адресу город Новосибирск, улица Военторговская, 4/1», - заявил Никита Михалков.

Режиссер призвал властей обратить на это внимание. И заняться состоянием внутренней жизни страны.

Соревнования по выкапыванию могил на скорость прошли в Новосибирске
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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Похороны#Михалков
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