Три иномарки сгорели на улице Колхидской в Новосибирске

Инцидент произошел вечером 10 декабря. Сначала по неизвестным причинам загорелась одна машина. Пламя в считанные секунды перекинулось на соседние.
По данным с группы «АСТ-54» во «ВКонтакте», огонь охватил Lexus RX330, Nissan Qashqai и Suzuki. На парковку в панике прибежали владельцы иномарок и соседи, желающие помочь потушить пожар.
В то время, как одни пытались потушить пламя огнетушителем, другие вызывали МЧС. Огнеборцы незамедлительно прибыли и ликвидировали горение за 17 минут.
Отмечается, что никто из людей не пострадал. Досталось только автомобилям – они полностью сгорели.
Напомним, 10 декабря в гаражном кооперативе в Новосибирске произошел взрыв. В результате, оказались разрушены около 10 гаражей и сгорели несколько автомобилей.