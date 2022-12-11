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Три иномарки сгорели на улице Колхидской в Новосибирске

Сегодня, 02:25
Фото: «АСТ-54» во «ВКонтакте»
Автомобили внезапно вспыхнули на улице Колхидской в Новосибирске
Автомобили внезапно вспыхнули на парковке жилого дома по улице Колхидской в Новосибирске. Огонь несколько минут тушили специалисты ГУ МЧС региона.

Инцидент произошел вечером 10 декабря. Сначала по неизвестным причинам загорелась одна машина. Пламя в считанные секунды перекинулось на соседние.

По данным с группы «АСТ-54» во «ВКонтакте», огонь охватил Lexus RX330, Nissan Qashqai и Suzuki. На парковку в панике прибежали владельцы иномарок и соседи, желающие помочь потушить пожар.

В то время, как одни пытались потушить пламя огнетушителем, другие вызывали МЧС. Огнеборцы незамедлительно прибыли и ликвидировали горение за 17 минут.

Отмечается, что никто из людей не пострадал. Досталось только автомобилям – они полностью сгорели.

Напомним, 10 декабря в гаражном кооперативе в Новосибирске произошел взрыв. В результате, оказались разрушены около 10 гаражей и сгорели несколько автомобилей.

Взрыв гаражей в Новосибирске: что происходит на месте ЧП, какая обстановка – фото
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#Алина Шефер#Пожар#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Автомобили
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В Новосибирске прогремел взрыв в гаражном кооперативе
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