В Новосибирске обрушился потолок в жилом доме из-за прорыва горячей воды

Пять квартир затопило кипятком, в двух рухнул потолок в доме на Электрозаводском проезде, 12а в Новосибирске из-за прорыва трубы. Местные жители несколько дней ждали, когда к ним приедут устранять коммунальную аварию специалисты.

Горячая вода хлынула в квартиры жилого дома днем 10 декабря. Пока ехали рабочие, комнаты топило кипятком, начала отходить штукатурка со стен и в итоге, в нескольких жилищах обвалился потолок. Жильцы звонили во все инстанции, но бригады к ним не ехали. Только после вмешательства замглавы администрации Дзержинского район Марины Бобровой работы дело с двинулось с мертвой точки. Всего затопило 5 квартир. Вода продолжает литься, сантехников не хватает. Пострадавших попросили прийти в понедельник в администрацию и написать заявление на возмещение ущерба, пишет «Прецедент». Напомним, ранее Atas.info писал о прорыве водопровода в частном секторе Новосибирска, из-за которого жители живут без воды больше недели. В Новосибирске частный сектор в Ленинском районе на неделю остался без воды Узнать подробнее