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В Новосибирске обрушился потолок в жилом доме из-за прорыва горячей воды

Сегодня, 03:53
Фото: АСТ-54/ВК
Пять квартир затопило кипятком в доме на Электрозаводском проезде в Новосибирск
Пять квартир затопило кипятком, в двух рухнул потолок в доме на Электрозаводском проезде, 12а в Новосибирске из-за прорыва трубы. Местные жители несколько дней ждали, когда к ним приедут устранять коммунальную аварию специалисты.

Горячая вода хлынула в квартиры жилого дома днем 10 декабря. Пока ехали рабочие, комнаты топило кипятком, начала отходить штукатурка со стен и в итоге, в нескольких жилищах обвалился потолок.

Жильцы звонили во все инстанции, но бригады к ним не ехали. Только после вмешательства замглавы администрации Дзержинского район Марины Бобровой работы дело с двинулось с мертвой точки.

Всего затопило 5 квартир. Вода продолжает литься, сантехников не хватает. Пострадавших попросили прийти в понедельник в администрацию и написать заявление на возмещение ущерба, пишет «Прецедент».

Напомним, ранее Atas.info писал о прорыве водопровода в частном секторе Новосибирска, из-за которого жители живут без воды больше недели.

 

В Новосибирске частный сектор в Ленинском районе на неделю остался без воды
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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Вода#Коммунальная авария
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