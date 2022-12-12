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Два человека погибли при пожаре в брусчатом доме в Новосибирске

Сегодня, 08:39
Фото: 1MI
Тела мужчины и женщины нашли в сгоревшем доме в Новосибирске
Тела 61-летнего мужчины и женщины нашли в сгоревшем доме на улице Осоавиахима в Новосибирске днем 12 декабря. Следователи СУ СКР региона назначили экспертизы на установление причин гибели сибиряков.

Пожар произошел около 12 часов 12 декабря в Калининском районе города. При разборе завалов сотрудники МЧС нашли погибшими хозяина дома и неизвестную женщину.

Предварительно, в доме из бруса загорелись бытовые приборы. Ими неосторожно пользовались жильцы.

Следком назначил ряд экспертиз, которые помогут точно узнать причины пожара. После получения результатов примут решение о возбуждении дела.

Напомним, 10 декабря произошел сильный пожар в доме в Бердске под Новосибирском. Он полностью сгорел, а в нем проживала многодетная семья из восьми человек.

Пожар оставил без крова многодетную семью из Бердска
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#Алина Шефер#Пожар#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Погиб
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