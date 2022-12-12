Два человека погибли при пожаре в брусчатом доме в Новосибирске

Пожар произошел около 12 часов 12 декабря в Калининском районе города. При разборе завалов сотрудники МЧС нашли погибшими хозяина дома и неизвестную женщину.
Предварительно, в доме из бруса загорелись бытовые приборы. Ими неосторожно пользовались жильцы.
Следком назначил ряд экспертиз, которые помогут точно узнать причины пожара. После получения результатов примут решение о возбуждении дела.
Напомним, 10 декабря произошел сильный пожар в доме в Бердске под Новосибирском. Он полностью сгорел, а в нем проживала многодетная семья из восьми человек.