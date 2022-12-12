Губернатор МО Воробьев: В Подмосковье семьям мобилизованных будут доступны все льготы

В Московской области расположено большое количество воинских подразделений, отметил Воробьев. В ситуации, когда жители Подмосковья, главы семейств выполняют сегодня свой служебный долг, руководство региона приняло ряд мероприятий по выплатам, обмундированию, пишут Новые Известия. Но глава региона в ходе встреч с супругами военнослужащих обратил внимание, что на кадровых военных не распространяются меры поддержки, положенные семьям мобилизованных. Речь о льготах на детсад, питании в общеобразовательных и средних специальных учреждениях, а также на секции и кружки для детей и подростков.