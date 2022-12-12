Губернатор МО Воробьев: В Подмосковье семьям мобилизованных будут доступны все льготы

Льготы предусмотрены служащим по контракту либо от Росгвардии, их женам и детям, прописанным в МО.
В Московской области расположено большое количество воинских подразделений, отметил Воробьев. В ситуации, когда жители Подмосковья, главы семейств выполняют сегодня свой служебный долг, руководство региона приняло ряд мероприятий по выплатам, обмундированию, пишут Новые Известия. Но глава региона в ходе встреч с супругами военнослужащих обратил внимание, что на кадровых военных не распространяются меры поддержки, положенные семьям мобилизованных. Речь о льготах на детсад, питании в общеобразовательных и средних специальных учреждениях, а также на секции и кружки для детей и подростков.
«Сегодня мы исправим эту ситуацию, — заявил губернатор Подмосковья. — И все семьи военнослужащих будут иметь возможность получить эту дополнительную заботу и помощь. Еще раз хочу обратить внимание на важность встреч с жителями. Я получаю очень много положительных откликов о работе глав в этом направлении».
Дети кадровых военных в школах будут получать бесплатные завтраки и обеды, а учащиеся колледжей — обеды. Кроме того, бесплатным для школьников становится посещение кружков, секций и групп продленного дня. Родители детей дошкольного возраста освобождаются от платы за детский сад, а также они могут рассчитывать на зачисление в детсад вне очереди.
Кроме того, по Московской области, в каждом муниципалитете региона, открыты в общей сложности 60 центров помощи, куда могут обратиться члены семей военнослужащих, отправившихся в зону СВО. По карте на сайте РИАМО можно выбрать центр наиболее удобный для себя.
За центрами помощи закреплены социальные работники, психологи, юристы, а также волонтеры. Обращаться сюда можно по самым разным вопросам, сотрудники центра помогут разобраться с юридическими вопросами, окажут психологическую помощь, также в спектре целый ряд услуг — консультации и оформление необходимых документов. В центре помощи помогут без очереди устроить ребенка в детский сад и подробно расскажут, какие меры поддержки положены семье и как их получить.