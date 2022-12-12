Маршрутка влетела в дерево: пострадавших нет, а забор жалко

Об инциденте на улице Восход 12 декабря рассказало ВК-сообщество «АСТ-54».
Подписчики паблика уверяют, что водитель маршрутки въехал в заднюю часть Infiniti прежде чем вылететь с дороги.
ГИБДД Новосибирска в беседе с изданием НГС сообщили, что в ДТП пострадавших не было.
Комментаторы предполагают, что причиной аварии могли стать «катки» на дорогах. Многие также винят в ДТП нерасторопного водителя.
Новосибирцы также заметили, что такси повредило старый узорный забор. Многие комментаторы боятся, что симпатичную изгородь заменят на новый забор.
«Теперь мэрия красивый заборчик поменяет на убожество из профиля», — емко высказался пользователь с ником Rus Straga.
Ранее Atas.info сообщал о Toyota, наехавшей на двух рыбаков.