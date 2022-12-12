Михалков, Варламов, Лебедев: за что высмеивали Новосибирск известные блогеры

Известный кинорежиссер Никита Михалков возмутился играми ритуальщиков с трупами. В своем выпуске на YouTube, под названием «Рельсы для Анны Карениной», он рассказал про форум-выставку «Некрополь World Russia 2022» в Новосибирске. Сотрудники похоронного дома соревновались по одеванию манекенов-трупов на скорость. По словам сценариста, именно за такие турниры нашу страну якобы высмеивают иностранцы. В свою очередь, режиссер призвал властей обратить внимание на внутреннюю жизнь страны.
Блогер Илья Варламов часто критиковал Новосибирск, особенно в 2021 году. Он называл мегаполис «городом-грязью» и «городом-сугробом». Он составлял свой рейтинг из «самых грязных» сибирских городов. В ролике Варламов показал нечищеные тротуары и дороги весной, а потом и огромные лужи, в которых якобы утонул город Обь.
Теме снега блогер уделял особое внимание. Урбанист сравнил выпавший снег в Новосибирске с «братским сугробом», а также ужаснулся снежной кашей на дорогах. По его словам, снег в городе не чистят совсем.
А вот мэр Анатолий Локоть после такой критики признался, что остро реагирует на такие высказывания от приезжих «экспертов». Градоначальник заявил, что ему обидна такая критика в сторону его родины. А конструктивные претензии он принимает только от самих новосибирцев, а не от «лохматых экспертов». Локоть считает, что такие критики зарабатывают на высмеивании деньги, при этом портят репутацию города.
После такой «шумихи» претензии к столице Сибири были закончены. Однако в феврале Варламов вновь напомнил о себе и сравнил Новосибирск с беднейшей страной в Африке. Популярный блогер вспомнил о городе во время знакомства с трущобами африканской страны – Либерии, которая утопает в мусоре и грязи.
Дизайнер Артемий Лебедев часто критикует Новосибирск, сравнивая его с другими городами Сибири. Особое предпочтение он отдает Красноярску, где и «набережная лучше» и достопримечательности не в виде «куска моста».
После множества поездок в Новосибирск, блогер сделал субъективный вывод, что делать у нас «вообще нечего», а весь город это «недоразумение» и «провинция». Единственным плюсом города является уровень науки, а в целом «Новосибирск – это жопа». Вот так грубо критикует мегаполис Артемий Лебедев.
Напомним, что ранее Артемий Лебедев снова отличился: он случайно похоронил экс-мэра Новосибирска Владимира Городецкого.
Блогер рассказывал в видео про умершего директора оружейного завода – Владимира Городецкого (тезку нашего бывшего мэра). По ошибке он вставил фото бывшего мэра Городецкого.