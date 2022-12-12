Михалков, Варламов, Лебедев: за что высмеивали Новосибирск известные блогеры

А вот мэр Анатолий Локоть после такой критики признался, что остро реагирует на такие высказывания от приезжих «экспертов». Градоначальник заявил, что ему обидна такая критика в сторону его родины. А конструктивные претензии он принимает только от самих новосибирцев, а не от «лохматых экспертов». Локоть считает, что такие критики зарабатывают на высмеивании деньги, при этом портят репутацию города.