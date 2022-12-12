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«Можем помыться»: жителям частных домов в Новосибирске спустя неделю включили воду

Сегодня, 06:58
Фото: 1MI
Около 20 частных домов в Новосибирске остались без воды на неделю

В Новосибирске жителям частного сектора на Рионской включили воду

Около 20 частных домов в Новосибирске остались без воды на неделю. Почему аварию долго устраняли и по каким причинам она произошла, узнал Atas.info.

Десятки жителей частного сектора на улице Рионской в Ленинском районе со 2 декабря жили без водоснабжения. Их выручали запасы воды в скважинах под баней и те бутыли, которые подвозили сотрудники «Горводоканала». Ремонт водопровода затянулся на несколько дней, но как редакции Atas.info сообщили сегодня, 12 декабря, вода уже есть у всех.

«Нам воду включили ещё в четверг, 8 декабря. А хотели ещё чуть позже отключить из-за того, что не до конца отремонтировали водопровод. Соседи начали постепенно её получать, и буквально после разговора с вами воду дали ещё в несколько домов. За выходные подключили всех. Теперь можем нормально помыться», - рассказала Atas.info жительница частного дома по улице Рионской.
В Новосибирске частный сектор в Ленинском районе на неделю остался без воды
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В «Горводоканале» уточнили, что на адресе 2-й Рионский переулок 2 декабря произошла не авария, а отключение холодной воды из-за повреждения водопровода.

«На водопроводе выявили дефект, это была не авария с подрывом. Неполадки устранили. Работы проводились продолжительное время, возникли затруднения в ремонте из-за нахождения на этом участке капитального гаража. Трудно было подобраться», - пояснили Atas.info в пресс-службе «Горводоканала».

Напомним, на прошлой неделе из-за коммунальной аварии без отопления остались порядка 17 000 жителей Искитима Новосибирской области. Предварительно, причиной стал гидроудар на теплосетях – дефекты устраняют.

Новый прорыв произошел в Искитиме, где без отопления 17 тысяч человек
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#Общество#Вода#Коммунальная авария#Авария#Алина Шефер
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