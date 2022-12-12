Десятки жителей частного сектора на улице Рионской в Ленинском районе со 2 декабря жили без водоснабжения. Их выручали запасы воды в скважинах под баней и те бутыли, которые подвозили сотрудники «Горводоканала». Ремонт водопровода затянулся на несколько дней, но как редакции Atas.info сообщили сегодня, 12 декабря, вода уже есть у всех.