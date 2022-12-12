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Названа причина коммунальной аварии в Искитиме под Новосибирском

Сегодня, 07:25
Фото: Телеграм-канал "Прокуратура Новосибирской области"
Прокурор на месте аварии
Министр ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов на оперативном совещании в правительстве НСО сообщил, что гидроудар стал причиной прорыва на теплосетях 10 декабря.

Чиновник также обратил внимание на последствия аварии. Денис Архипов отметил, что работы по ремонту теплосети продолжаются. 

«Сейчас ведется поиск оставшихся утечек и устранение дефектов», — цитирует чиновника новосибирское издание НГС. 

Это подтвердил глава города Искитим Сергей Завражин. По его словам, за последние сутки удалось ликвидировать четыре места утечки, и было обнаружено еще два.  

Напомним, что десятого декабря в двух районах города Искитима Новосибирской области коммунальная авария оставила без тепла около 17 тыс. человек и более 150 зданий, в том числе три школы и пять детских садов. 

Ранее СК также заявил о доследственной проверке данного инцидента. 

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#Новосибирская область#Искитим#Авария#Гидроудар#Теплотрасса#Происшествия#Политика
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