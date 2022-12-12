Названа причина коммунальной аварии в Искитиме под Новосибирском

Чиновник также обратил внимание на последствия аварии. Денис Архипов отметил, что работы по ремонту теплосети продолжаются.
«Сейчас ведется поиск оставшихся утечек и устранение дефектов», — цитирует чиновника новосибирское издание НГС.
Это подтвердил глава города Искитим Сергей Завражин. По его словам, за последние сутки удалось ликвидировать четыре места утечки, и было обнаружено еще два.
Напомним, что десятого декабря в двух районах города Искитима Новосибирской области коммунальная авария оставила без тепла около 17 тыс. человек и более 150 зданий, в том числе три школы и пять детских садов.
Ранее СК также заявил о доследственной проверке данного инцидента.