atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Названо число погибших при страшном взрыве гаражей на ул.Мира - главное ЧП выходных

Сегодня, 03:54
Фото: ГУ МЧС НСО
Кто погиб при взрыве в гаражном кооперативе в Новосибирске 10 декабря

Глава МЧС Орлов назвал число погибших при взрыве гаражей в Новосибирске

Крупный взрыв произошел в гаражном кооперативе в Новосибирске днем 10 декабря. Последствия ЧП перечислил глава ГУ МЧС региона Виктор Орлов в разговоре с губернатором на оперативном заседании 12 декабря.

Ранее сообщалось, что от взрыва пострадали около 10 гаражей на улице Мира 60/2. Также несколько автомобилей взрывной волной выкинуло из боксов – они сгорели.

«Погиб в результате произошедшего 1 человек. Разрушено 3 гаража, 7 из которых сильно повреждены. Еще пострадали 4 автомобиля», - доложил Орлов.

Начальник ГУ МЧС по Новосибирской области добавил, что взрыв произошел из-за разгерметизации газового баллона в одном из гаражей. Погибший – владелец этого бокса.

Ранее Atas.info делился фотографиями с места взрыва гаражей в Кировском районе Новосибирска. На кадрах видно, как пожарные разгребают завалы в поисках жертв.

Взрыв гаражей в Новосибирске: что происходит на месте ЧП, какая обстановка – фото
Узнать подробнее
#Алина Шефер#Общество#Взорвались 10 гаражей на ул.Мира#Новосибирск#Новосибирская область#Взрыв#Гаражи
Подпишитесь
Никиту Михалкова возмутили игры ритуальщиков с трупами в Новосибирске
Вчера, 08:20
Снегопады, морозы до -31°C и лютый ветер: прогноз погоды на неделю в Новосибирске
Вчера, 11:08
Главе Искитима Завражину запретили покупать иномарку за 6 млн рублей
Вчера, 04:13
Елки подорожали на 30% за две недели до Нового года в Новосибирске
Вчера, 10:16
Лаборатория «Гемотест» выявила повышенный уровень холестерина у жителей Новосибирска
8 декабря 09:39
Как зацепить девушку на первом свидании, если ты в Новосибирске
8 декабря 09:10