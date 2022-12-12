Названо число погибших при страшном взрыве гаражей на ул.Мира - главное ЧП выходных

Ранее сообщалось, что от взрыва пострадали около 10 гаражей на улице Мира 60/2. Также несколько автомобилей взрывной волной выкинуло из боксов – они сгорели.
«Погиб в результате произошедшего 1 человек. Разрушено 3 гаража, 7 из которых сильно повреждены. Еще пострадали 4 автомобиля», - доложил Орлов.
Начальник ГУ МЧС по Новосибирской области добавил, что взрыв произошел из-за разгерметизации газового баллона в одном из гаражей. Погибший – владелец этого бокса.
Ранее Atas.info делился фотографиями с места взрыва гаражей в Кировском районе Новосибирска. На кадрах видно, как пожарные разгребают завалы в поисках жертв.