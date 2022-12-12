Новосибирцы голосуют за расширение метро

За развитие метро однозначно проголосовало 97 процентов участников опроса.
Из них 39, 5 процентов считают, что Новосибирскому метрополитену нужно строить новые линии.
Без малого 37 процентов склоняются к тому, чтобы достроить Ленинскую линию.
Еще 21,5 процентов респондентов настаивают на завершении строительства Дзержинской линии.
По информации РБК, в исследовании приняли участие несколько сотен граждан.
Ранее сообщалось, что департамент по тарифам Новосибирской области подготовил приказ о повышении стоимости проезда в метрополитене до 30 рублей.