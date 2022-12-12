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Новосибирцы голосуют за расширение метро

Сегодня, 12:11
Фото: 1MI
Дзержинская или Ленинская? Вот в чем вопрос

Участники опроса в Новосибирске считают, что метро нужно расширять

Портал Госуслуг проводит опрос среди жителей Новосибирска и предлагает ответить — нужно развитие метрополитена в столице Сибири или нет.

За развитие метро однозначно проголосовало 97 процентов участников опроса.

Из них 39, 5 процентов считают, что Новосибирскому метрополитену нужно строить новые линии.

Без малого 37 процентов склоняются к тому, чтобы достроить Ленинскую линию.

Еще 21,5 процентов респондентов настаивают на завершении строительства Дзержинской линии.

По информации РБК,  в исследовании приняли участие несколько сотен граждан.

Ранее сообщалось, что департамент по тарифам Новосибирской области подготовил приказ о повышении стоимости проезда в метрополитене до 30 рублей. 

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#Транспорт#Новосибирск#Метро#Опрос#Госуслуги
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