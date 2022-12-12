В декабре 2022 года на трассах и вне их на горнолыжном комплексе "Шерегеш", что расположен в 4 километрах от одноименного поселка в Таштагольском районе Кемеровской области, количество снега в разы меньше, чем обычно в это время. Заметных осадков не было уже несколько недель. Комфортное внетрассовое катание, чем в первую очередь знаменит курорт на всю Россию, сейчас невозможно. Фрирайд по ледяным буграм между камнями, кустами и поваленными деревьями доставит удовольствие только опытным райдерам. На подготовленных трассах ситуация тоже оставлять желать лучшего.
"Слой уплотненного снега слишком мал, во многих местах, я бы сказала, критически мал и очень быстро выскабливается до земли. На поверхности тут и там встречаются россыпи мелких камней, а иногда достаточно крупные булыжники. Ратраки каждый день при подготовке трасс перемешивают этот "коктейль", так что, несмотря на постоянную подготовку трасс, картина остается прежней, а кое-где даже ухудшается", - рассказала редакции сноубордистка из Новосибирска Анна Чалдина.
Подобная картина, даже несколько хуже, наблюдалась зимой 2011 года, добавила девушка. На этой неделе синоптики обещают небольшое потепление и снегопады на юге Кузбасса, но чтобы кардинально изменить картину, нужны длительные многодневные осадки.
Между тем, не самые комфортные условия для катания не повлияли на наплыв туристов, значительная часть из которых приехала на длительный срок из европейской части России. Снять квартиру в поселке сейчас проблематично, многие хозяева жилья сдали его в аренду вплоть до окончания новогодних праздников. До этого же времени практически нет свободных мест и в гостиницах на горе.
За день аренды однокомнатной квартиры в пятиэтажке с обычным ремонтом сейчас просят от 2.5 до 3.5 тысяч рублей и выше, двухкомнатная обойдется в сумму от 3.5 до 6.5 тысяч рублей в сутки.
Заметно выросла и стоимость подъемников: оператор канатных дорог "Каскад", который обслуживает большинство самых популярных канаток, в этом сезоне поднял стоимость дневного скипасса до 2415 рублей, 4-часовой абонемент стоит 1725 рублей. На других канатках стоимость дневного абонемента незначительно дешевле. На этом фоне традиционно выделяется двухместная креселка "Freestyle", облюбованная любителями фрирайда. Безлимитные дневные подъемы на ней доступны за 1400 рублей.
А вот расценки таксистов остались на уровне прошлого года и начинаются от 250 рублей за поездку из поселка до сектора А. Если вы едете без снаряжения, что тариф снизится до 200 рублей.