В декабре 2022 года на трассах и вне их на горнолыжном комплексе "Шерегеш", что расположен в 4 километрах от одноименного поселка в Таштагольском районе Кемеровской области, количество снега в разы меньше, чем обычно в это время. Заметных осадков не было уже несколько недель. Комфортное внетрассовое катание, чем в первую очередь знаменит курорт на всю Россию, сейчас невозможно. Фрирайд по ледяным буграм между камнями, кустами и поваленными деревьями доставит удовольствие только опытным райдерам. На подготовленных трассах ситуация тоже оставлять желать лучшего.