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Под Новосибирском машина раздавила палатку с рыбаками на озере Чаны

Сегодня, 01:29
Фото: 1MI
Автомобилист не справился с управлением
В Новосибирской области погибли рыбаки из Омской области: они приехали на рыбалку, но их палатку сбил автомобиль, подробности стали известны из ВК-группы «Рыбалка в Омске 55 Регион».

Как рассказал автор поста, он с зятем приехал на рыбалку в Новосибирскую область. Расположились мужчины на озере Чаны. Там они установили палатку. В какой-то момент неизвестный автомобилист начал «дрифтовать» по льду.

Его машину занесло и он сбил палатку рыбаков. Автор поста успел перейти в другой угол палатки, что и спасло мужчину, а вот второй рыбак (зять) умер от полученных травм.

Омич вызвал скорую помощь и полицию, тело увезли. Как предполагают очевидцы в комментариях группы, водитель, который сбил рыбаков, был пьян.

«Пострадавшие с Калачинского района, погибший с села Воскресенки...у него осталось трое детей..и жена беременная», - рассказывают сибиряки в комментариях.

Официально информацию правоохранители не подтвердили. Напомним, в Чановском районе Новосибирской области в закрытой машине были обнаружены тела двух рыбаков. Это было отравление угарным газом, считают следователи. 

Двух мертвых рыбаков нашли в запертой машине в Новосибирской области
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#Эмилия Губарева#Происшествия#Новосибирская область
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