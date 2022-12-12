Как рассказал автор поста, он с зятем приехал на рыбалку в Новосибирскую область. Расположились мужчины на озере Чаны. Там они установили палатку. В какой-то момент неизвестный автомобилист начал «дрифтовать» по льду.
Его машину занесло и он сбил палатку рыбаков. Автор поста успел перейти в другой угол палатки, что и спасло мужчину, а вот второй рыбак (зять) умер от полученных травм.
Омич вызвал скорую помощь и полицию, тело увезли. Как предполагают очевидцы в комментариях группы, водитель, который сбил рыбаков, был пьян.
«Пострадавшие с Калачинского района, погибший с села Воскресенки...у него осталось трое детей..и жена беременная», - рассказывают сибиряки в комментариях.
Официально информацию правоохранители не подтвердили. Напомним, в Чановском районе Новосибирской области в закрытой машине были обнаружены тела двух рыбаков. Это было отравление угарным газом, считают следователи.