25-летний учитель приехал преподавать историю в сельскую школу в рамках программы «Учитель года». Он должен был отработать в школе два года, однако через год успехи детей пошли на спад и его уволили.
Перед отъездом в Москву молодой человек устроил прощальную вечеринку и пригласил всех желающих в посте на личной странице в соцсети.
К уже бывшему педагогу домой пришли попрощаться ученики школы от 13 до 17 лет. Некоторые родители пришли забирать своих детей и прибыли в шок: подростки парили вейпы и были пьяные.
Однако сам экс-учитель заявил, что не заставлял никого пить и парить. К тому же, на вечеринке речь шла и о сексе – о безопасном сексе. Педагог раздавал детям презервативы и объяснял последствия, пишет «КП-Новосибирск». Родители учеников намерены обратиться в прокуратуру.
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