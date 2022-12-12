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Под Новосибирском сельского учителя обвинили в пьяной вечеринке с вейпами и детьми

Сегодня, 03:38
Фото: 1MI
Обвинения поступили от родителей
Молодой педагог приехал в Новосибирскую область из Москвы – преподавать. Однако карьера в одной из сельских школ у него не сложилась. Тогда он решил устроить прощальную шокирующую вечеринку с подростками.

25-летний учитель приехал преподавать историю в сельскую школу в рамках программы «Учитель года». Он должен был отработать в школе два года, однако через год успехи детей пошли на спад и его уволили.

Перед отъездом в Москву молодой человек устроил прощальную вечеринку и пригласил всех желающих в посте на личной странице в соцсети.

К уже бывшему педагогу домой пришли попрощаться ученики школы от 13 до 17 лет. Некоторые родители пришли забирать своих детей и прибыли в шок: подростки парили вейпы и были пьяные.

Однако сам экс-учитель заявил, что не заставлял никого пить и парить. К тому же, на вечеринке речь шла и о сексе – о безопасном сексе. Педагог раздавал детям презервативы и объяснял последствия, пишет «КП-Новосибирск». Родители учеников намерены обратиться в прокуратуру.

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#Новосибирская область#Дети#Эмилия Губарева
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