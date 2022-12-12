Однако сам экс-учитель заявил, что не заставлял никого пить и парить. К тому же, на вечеринке речь шла и о сексе – о безопасном сексе. Педагог раздавал детям презервативы и объяснял последствия, пишет «КП-Новосибирск». Родители учеников намерены обратиться в прокуратуру.