Руководитель похоронной выставки из Новосибирска ответил Никите Михалкову

«Никита Сергеевич не попытался разобраться при составлении этого сюжета. Он не разбирается в этой сфере и не знает всех тонкостей», — цитирует Бориса Якушина Сиб.фм.
Напомним, что в эфире передачи «Бесогон ТВ» Никита Михалков негативно высказался о выставке «Некрополь», особенно возмутившись конкурсом по одеванию манекенов в виде трупов на скорость.
«За такие турниры нас троллят украинские нацисты», — также заявил знаменитый режиссёр.
В ответ на это новосибирский предприниматель заявил, что к скорости это соревнование не имеет никакого отношения. Также Борис Якушин указал Никите Сергеевичу на то, что подобные соревнования проходят и на Украине.
Предъявлять претензии режиссеру Борис Якушин не собирается. Предприниматель надеется на то, что впредь Никита Сергеевич будет тщательнее подбирать информацию для своих новых выпусков.