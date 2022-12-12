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Руководитель похоронной выставки из Новосибирска ответил Никите Михалкову

Сегодня, 13:09
Фото: https://ru.wikipedia.org
Никита Сергеевич Михалков
Директор выставки «Некрополь World Russia 2022» Борис Якушин ответил на критику режиссера Никиты Михалкова.

«Никита Сергеевич не попытался разобраться при составлении этого сюжета. Он не разбирается в этой сфере и не знает всех тонкостей», — цитирует Бориса Якушина Сиб.фм.

Напомним, что в эфире передачи «Бесогон ТВ» Никита Михалков негативно высказался о выставке «Некрополь», особенно возмутившись конкурсом по одеванию манекенов в виде трупов на скорость.

 «За такие турниры нас троллят украинские нацисты», — также заявил знаменитый режиссёр.

В ответ на это новосибирский предприниматель заявил, что к скорости это соревнование не имеет никакого отношения. Также Борис Якушин указал Никите Сергеевичу на то, что подобные соревнования проходят и на Украине.

Предъявлять претензии режиссеру Борис Якушин не собирается. Предприниматель надеется на то, что впредь Никита Сергеевич будет тщательнее подбирать информацию для своих новых выпусков.

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#Общество#Бизнес#Новосибирск#Россия#Михалков#Критика#Некрополь
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