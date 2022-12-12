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Три человека погибли в страшном ДТП в Чановском районе Новосибирской области

Сегодня, 08:43
Фото: Телеграм-канал "Госавтоинспекция Новосибирской области"
ВАЗ после аварии
Об аварии, унесшей жизни трех жителей Новосибирской области, стало известно 12 декабря из сообщения в Телеграм-канале новосибирского ГИБДД
Происшествие случилось ночью с 11 на 12 декабря. В 00:20, на автодороге "Чаны-Венгерово-Кыштовка", на 1047 км трассы Р-254 “Иртыш” автомобиль ВАЗ, который двигался со стороны рабочего поселка Чаны не предоставил преимущество полуприцепу МАН. В результате грузовик, следовавший из Омска в Новосибирск, столкнулся с ВАЗом.

Госавтоинспекция сообщает, что в аварии погибли три человека. Ни водитель, ни пассажиры легковушки не смогли пережить столкновение с МАНом.

Ранее сообщалось о водителе Toyota, наехавшем на палатку с рыбаками.

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#ДТП#Новосибирская область#Смерть
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