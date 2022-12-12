Три человека погибли в страшном ДТП в Чановском районе Новосибирской области

Происшествие случилось ночью с 11 на 12 декабря. В 00:20, на автодороге "Чаны-Венгерово-Кыштовка", на 1047 км трассы Р-254 “Иртыш” автомобиль ВАЗ, который двигался со стороны рабочего поселка Чаны не предоставил преимущество полуприцепу МАН. В результате грузовик, следовавший из Омска в Новосибирск, столкнулся с ВАЗом.
Госавтоинспекция сообщает, что в аварии погибли три человека. Ни водитель, ни пассажиры легковушки не смогли пережить столкновение с МАНом.
Ранее сообщалось о водителе Toyota, наехавшем на палатку с рыбаками.