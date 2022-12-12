В Казани из-за непогоды на 16 часов задержали вылет самолета в Новосибирск

Лайнер авиакомпании S7 должен был отправиться в путь днем 11 декабря и прилететь в столицу Сибири вечером того же дня. Но помешала непогода, вылет пришлось отложить.
«Наблюдался ветер с порывами до 15 м/с и снег. При такой погоде решили перенести вылет самолетов до 04:00 12 декабря», - сообщили журналисту Atas.info в справочной службе международного аэропорта «Казань».
Также специалисты отметили, что пассажиров обеспечили необходимым питанием и местами для отдыха на время задержки рейса. Они должны были прилететь в Новосибирск утром 12 декабря.
Напомним, ранее задержали отправку самолета из Москвы до Новосибирска. Лайнер застрял в сугробе на взлетно-посадочной полосе в Домодедово.