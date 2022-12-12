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В Казани из-за непогоды на 16 часов задержали вылет самолета в Новосибирск

Сегодня, 05:45
Фото: 1MI
Из-за снежной метели задержали вылет самолета из Казани в Новосибирск
Снежная метель помешала вылету по расписанию самолета из Казани в Новосибирск. Рейс задержали на 16 часов, сообщается на сайте аэропорта «Казань».

Лайнер авиакомпании S7 должен был отправиться в путь днем 11 декабря и прилететь в столицу Сибири вечером того же дня. Но помешала непогода, вылет пришлось отложить.

«Наблюдался ветер с порывами до 15 м/с и снег. При такой погоде решили перенести вылет самолетов до 04:00 12 декабря», - сообщили журналисту Atas.info в справочной службе международного аэропорта «Казань».

Также специалисты отметили, что пассажиров обеспечили необходимым питанием и местами для отдыха на время задержки рейса. Они должны были прилететь в Новосибирск утром 12 декабря.

Напомним, ранее задержали отправку самолета из Москвы до Новосибирска. Лайнер застрял в сугробе на взлетно-посадочной полосе в Домодедово.

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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Самолет#Рейс
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