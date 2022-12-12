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В Красногорске завершился молодежный форум «Мы — будущее»

Сегодня, 10:05
Фото: Пресс-служба Правительства МО
В итоговом региональном молодежном форуме «Мы — будущее», который прошел в Красногорске 11 декабря, приняли участие свыше 1000 человек. Зампред правительства Подмосковья Вячеслав Духин заявил, что активисты рассматривали экономические и политические вопросы, а также ход военной спецоперации.

Духин акцентировал внимание на том, что будущее определяет баланс именно этих составляющих, пишет newizv.ru. Организатором молодежного форума «Мы — будущее» выступило региональное министерство информационных и социальных коммуникаций. Участие в мероприятии принимали представители организаций «Волонтеры Подмосковья» и «Волонтеры Победы», МГЕР, РСО и РСМ.

Представители молодежных движений обсудили планы по реализации своих стартапов и других инициатив. Участники форума говорили также о том, как присоединиться к волонтерским организациям, активно оказывающим помощь жителям Донбасса и военным, которые обеспечивают их защиту.

Спикер Владлен Татарский говорил об актуальной теме современных информационных войн. Публициста и блогера поддержали актер Виталий Гогунский, а также журналист Надана Фридрихсон.

«События последних дней нам показывают, что параллельно идет культурная, информационная, психологическая война, — заявил Татарский. — Успех в ней прямо влияет на ход боевых действий».

После дискуссий перед участниками форума выступили молодые исполнители, которые прошли творческий отбор в ходе известного креативного фестиваля Российской Федерации «Таврида.Арт». Из заявления руководителя проекта Сергея Першина следует, что обучение в арт-школах прошли в этом году не менее пяти тысяч человек.  

Итоги форума подвела министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе. По ее словам, в уходящем году молодые креативные активисты стали участниками всех важных акций и мероприятий.

«Собирали гуманитарку, ездили в Донбасс, провожали мобилизованных, а сейчас помогаете им и поддерживаете их семьи, — уточнила министр. — Сегодня ребятам на передовой и их близким больше всего нужны внимание и поддержка, это наша с вами задача». 

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