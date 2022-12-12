В Красногорске завершился молодежный форум «Мы — будущее»

«Собирали гуманитарку, ездили в Донбасс, провожали мобилизованных, а сейчас помогаете им и поддерживаете их семьи, — уточнила министр. — Сегодня ребятам на передовой и их близким больше всего нужны внимание и поддержка, это наша с вами задача».