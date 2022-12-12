В Новосибирске миллиард потратят на обслуживание 12 троллейбусных маршрутов

Победитель торгов будет обслуживать маршруты №2, 4, 5, 7, 8, 10, 13, 22,23,24, 26,29 с 1 февраля по 31 августа 2023 года. В частности, следить за графиком отправления-прибытия транспорта, за порядком, чистотой в салонах.
По каждому маршруту предусмотрена своя цена контракта. Она варьируется от 59,2 млн рублей до 121,7 млн и в общей сложности составит 1 млрд рублей.
Собранные деньги от поездки должны перечислять заказчику. Конкурс продлится до 16 декабря.
Напомним, ранее мэрия Новосибирска решила заказать 120 новых троллейбусов из-за того, что старые изношены почти на 100%. Они обойдутся городу в 4,5 млрд рублей.