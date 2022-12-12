В Новосибирске миллиард потратят на обслуживание 12 троллейбусных маршрутов

Победитель торгов будет обслуживать маршруты №2, 4, 5, 7, 8, 10, 13, 22,23,24, 26,29 с 1 февраля по 31 августа 2023 года. В частности, следить за графиком отправления-прибытия транспорта, за порядком, чистотой в салонах.