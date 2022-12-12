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В Новосибирске миллиард потратят на обслуживание 12 троллейбусных маршрутов

Сегодня, 03:02
Фото: 1MI
Аукцион объявили на 12 троллейбусных маршрутов в Новосибирске
Аукцион объявили на 12 троллейбусных маршрутов в Новосибирске. Контракт в общей сумме составит 1 млрд рублей, говорится на сайте госзакупок.

Победитель торгов будет обслуживать маршруты №2, 4, 5, 7, 8, 10, 13, 22,23,24, 26,29 с 1 февраля по 31 августа 2023 года. В частности, следить за графиком отправления-прибытия транспорта, за порядком, чистотой в салонах.

По каждому маршруту предусмотрена своя цена контракта. Она варьируется от 59,2 млн рублей до 121,7 млн и в общей сложности составит 1 млрд рублей.

Собранные деньги от поездки должны перечислять заказчику. Конкурс продлится до 16 декабря.

Напомним, ранее мэрия Новосибирска решила заказать 120 новых троллейбусов из-за того, что старые изношены почти на 100%. Они обойдутся городу в 4,5 млрд рублей. 

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#Алина Шефер#Новосибирск#Новосибирская область#Троллейбус#Транспорт
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