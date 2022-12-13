Во вторник, 13 декабря, Арбитражный суд Новосибирской области методом случайной выборки определил нового внешнего управляющего ООО "Экология-Новосибирск". Им стал Владислав Баряев, входящий в Дальневосточную ассоциацию арбитражных управляющих. Независимые кредиторы просили перенести судебное заседание на 16 декабря. На 15 декабря намечено общее собрание кредиторов, где теоретически есть возможность согласовать кандидатуру управляющего, который устроит всех участников процедуры банкротства. Однако судья напомнила, что определение новой кандидатуры методом случайной выборки четко прописано в решении 7 апелляционного арбитражного суда, и не пошла навстречу этому ходатайству, заметив, что Баряев "проверен и не аффилирован".