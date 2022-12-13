Во вторник, 13 декабря, Арбитражный суд Новосибирской области методом случайной выборки определил нового внешнего управляющего ООО "Экология-Новосибирск". Им стал Владислав Баряев, входящий в Дальневосточную ассоциацию арбитражных управляющих. Независимые кредиторы просили перенести судебное заседание на 16 декабря. На 15 декабря намечено общее собрание кредиторов, где теоретически есть возможность согласовать кандидатуру управляющего, который устроит всех участников процедуры банкротства. Однако судья напомнила, что определение новой кандидатуры методом случайной выборки четко прописано в решении 7 апелляционного арбитражного суда, и не пошла навстречу этому ходатайству, заметив, что Баряев "проверен и не аффилирован".
Несмотря на членство в дальневосточной ассоциации, куда он вступил только в конце ноября текущего года, Владислав Баряев – житель Москвы. По крайней мере, номер его мобильного телефона имеет префикс столичного региона, а официальный адрес для направления корреспонденции – Москва, проезд 17-1 Марьиной рощи.
При этом, в связи с назначением нового управляющего, сегодня был отложен на январь другой знаковый процесс - заседание по заявлению московской компании "Эволюция - Управление Активами" с численностью сотрудников 1 человек и годовым убытком в 4 тысячи рублей, которая выразила намерение погасить около 750 млн рублей задолженности перед кредиторами "Экологии-Новосибирск".
Ранее разные группы кредиторов обвиняли в аффилированности кандидатов на должность внешних управляющих, которые были предложены. В итоге по заявлению нескольких кредиторов прежний внешний управляющий Ирина Курочка была снята с этого поста решением апелляционной инстанции.
ООО "Экология-Новосибирск", принадлежащая группе "ВИС", начала работу в качестве регионального оператора по обращению с отходами Новосибирской области в 2019 году. Контракт был заключен на 10 лет. Компания должна была построить мусороперерабатывающие заводы по концессии, но её расторгли. А в 2021 году руководители регоператора заявили о начатой процедуре банкротства.