Эксперты рассказали о перспективах цифрового полиса ОМС

Ожидается, что данная мера повысит прозрачность и эффективность системы здравоохранения. В связи с этим профессор, доктор экономических наук, кандидат медицинских наук (ныне руководитель АО «Мосэкспертиза») Владимир Гришин высказал удовлетворенность тем, что весь мир движется к повсеместному использованию цифровых технологий, и на фоне этого гражданам, у каждого из которых есть полис ОМС, будет удобно посещать медицинские учреждения, включая частные организации, только с паспортом на руках, в отличие от прежней ситуации, когда приходилось предъявлять полис в формате бумажного носителя, пишет newizv.ru.