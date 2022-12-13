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Эксперты рассказали о перспективах цифрового полиса ОМС

Сегодня, 07:04
Фото: 1MI
С 1 декабря текущего года граждане РФ могут перейти на использование цифрового полиса ОМС. Эксперты считают такой переход шагом вперед, ведь теперь при обращении в медицинское учреждение за бесплатной медпомощью не потребуется предъявлять бумажный полис: достаточно будет паспорта.

Ожидается, что данная мера повысит прозрачность и эффективность системы здравоохранения. В связи с этим профессор, доктор экономических наук, кандидат медицинских наук (ныне руководитель АО «Мосэкспертиза») Владимир Гришин высказал удовлетворенность тем, что весь мир движется к повсеместному использованию цифровых технологий, и на фоне этого гражданам, у каждого из которых есть полис ОМС, будет удобно посещать медицинские учреждения, включая частные организации, только с паспортом на руках, в отличие от прежней ситуации, когда приходилось предъявлять полис в формате бумажного носителя, пишет newizv.ru.

Гражданам, застрахованным в системе обязательного медицинского страхования (ОМС), для получения цифрового полиса достаточно попасть в регистр и выбрать страховую медицинскую организацию. После оформления документа носить с собой бумажный документ, обеспечивающий право на получение бесплатной медицинской помощи, уже будет не нужно. Председатель ФОМС Илья Баланин также указал, что ранее оформленные полисы ОМС на материальных носителях продолжат действовать и не потребуют замены.

Научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шупло предположила, что применение цифрового полиса ОМС поможет ускорить заполнение документов, снизить вероятность ошибок, упростить обмен данными.

Она также подчеркнула, что все изменения в этой сфере нацелены на консолидацию данных пациентов, получающих помощь на региональном и федеральном уровнях в едином реестре данных, на оптимизацию бюджета, повышение прозрачности и эффективности системы здравоохранения.

Напомним, что номер цифрового полиса будет привязан к персональным данным россиян и тех, кто имеет право на использование полиса ОМС на территории РФ. Он станет доступен для всех медицинских учреждений системы ОМС.

По сообщению ТАСС, данные новорожденных граждан РФ будут внесены в регистр застрахованных лиц автоматически на основании свидетельства о рождении, выданного органами ЗАГС. Лица, получившие гражданство России, также будут внесены в регистр автоматически посредством передачи сведений органами внутренних дел. Остальные граждане для оформления цифрового полиса могут одновременно подать два заявления: о включении в регистр с выдачей нового полиса ОМС и о выборе страховой медицинской организации.

 

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