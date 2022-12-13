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Глава Минпромторга Мантуров выступает против «партии импорта»

Сегодня, 15:09
Фото: pxhere.com
В своем авторском телеграм-канале экономист Никита Кричевский написал, что сейчас РФ нужно брать курс на технологический суверенитет.

По его мнению, ставка на свое производство, сделанная Министерством промышленности и торговли, возглавляемым Денисом Мантуровым, намного перспективнее параллельного импорта. Об этом пишут newizv.ru.

По словам экономиста, в Российской Федерации условно присутствует две партии. Речь идет о «партии сторонников импорта» и «партии развития собственного производства».

Поддержку «партии импорта» оказывают по большей части коммерсанты, привыкшие все покупать за границей, а на поставках еще и зарабатывать. Такому бизнесу не нужно менять стратегию - он ставит на параллельный импорт.

Кричевский считает, что «партия импорта» затормозит шаги Минпромторга по развитию новых производств. Такие предприниматели исходят из спроса и возникшего дефицита конкретных товаров и просто расширяют процент локализации, в том числе на действующих предприятиях.

В последние годы власти магистрально развивали большие промышленные кластеры: фармацевтические, автомобильные и авиационные. Их товары - вершина айсберга, то есть окончание длинных технологических цепочек, которые включают в себя производство или приобретение за рубежом множества деталей. В текущем году бренды из Европы, Японии, Южной Кореи и США остановили поставки в РФ. В результате немало отечественных промышленных предприятий вынуждены были остановить производство.

Много лет даже оборонный сектор России закупал подшипники, электронику, чипы и прочие детали от 100% отечественных дистрибьюторов. По бумагам все комплектующие были российского производства. В действительности же они закупались за границей. Разница цены, отсутствие инвестиционной составляющей делало это очень выгодным для лиц, обладающих устойчивыми связями в том числе и с промышленным государственным сектором.

Сегодня пора уходить с проторенной дорожки завоза в Россию комплектующих. До спецоперации такие бизнес-инициативы были допустимы. В настоящее время отечественная экономика переходит на мобилизационные рельсы, и экономической зависимости от иностранных партнеров быть не должно.

Отметим, что лица, заработавшие деньги на импорте, не привыкшие к практической работе, все еще сильны. Важно, что высокопоставленные чиновники в данном противостоянии заняли однозначную позицию и держатся курса на истинный технологический суверенитет.

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