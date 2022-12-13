Глава Минпромторга Мантуров выступает против «партии импорта»

Много лет даже оборонный сектор России закупал подшипники, электронику, чипы и прочие детали от 100% отечественных дистрибьюторов. По бумагам все комплектующие были российского производства. В действительности же они закупались за границей. Разница цены, отсутствие инвестиционной составляющей делало это очень выгодным для лиц, обладающих устойчивыми связями в том числе и с промышленным государственным сектором.