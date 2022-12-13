Худсовет Новосибирска решил сохранить мурал с доктором и сердцем на Фрунзе

Напомним, 1 декабря власти Новосибирска объявили о том, что граффити с врачом на стене пятиэтажного дома могут закрасить. Его нарисовал знаменитый мексиканский художник Трепо Паркер. Но, как оказалось, без разрешения на размещение арт-объекта на фасаде здания.