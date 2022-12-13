atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Худсовет Новосибирска решил сохранить мурал с доктором и сердцем на Фрунзе

Сегодня, 09:09
Фото: atas.info
Худсовет Новосибирска решил сохранить мурал с доктором и сердцем на Фрунзе
Мурал на здании Фрунзе, 4 с доктором, держащим огненное сердце в руках, худсовет Новосибирска рекомендовал сохранить и внести в реестр монументально декоративного оформления города на заседании 13 декабря. Ранее, при обсуждении на сайте мэрии за сохранение мурала проголосовал 241 новосибирец из 243.

Напомним, 1 декабря власти Новосибирска объявили о том, что граффити с врачом на стене пятиэтажного дома могут закрасить. Его нарисовал знаменитый мексиканский художник Трепо Паркер. Но, как оказалось, без разрешения на размещение арт-объекта на фасаде здания.

Судьбу мурала мэрия предложила решить горожанам. С 29 ноября по 12 декабря они участвовали в общественных обсуждениях и могли проголосовать, отправляя свои сообщения на сайте мэрии. В результате - рисунок худсовет Новосибирска решил оставить на месте, на стене Фрунзе,4.

"241 голос за сохранение мурала, 2 против, всего 243 проголосовавших", - сообщил о результатах общественного обсуждения членам художественного совета его председатель - главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин.
 
Новосибирцев сплотил мурал с врачом: почему им сложно спасти граффити от удаления
Узнать подробнее
#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Мурал
Подпишитесь
"Экология-Новосибирск" получила внешнего управляющего из Москвы
Сегодня, 05:38
Звезда ТНТ Мусагалиев предложил переименовать Новосибирск в честь усатого певца
Сегодня, 09:55
«Рвет, морозит»: жительница Новосибирска назвала смертельные симптомы свиного гриппа
Сегодня, 08:10
"РАТМ-Холдинг" инициировал досрочную отставку директора стадиона "Спартак"
Сегодня, 06:48
Как зацепить девушку на первом свидании, если ты в Новосибирске
8 декабря 09:10