Стадион "Спартак" - крупнейший стадион в центре, и один из старейших стадионов Новосибирска, был построен в 1927 году. На 2022 год пакет акций стадиона распределен между двумя собственниками - 43,66% доли в уставном капитале принадлежит муниципалитету города, 56,34% акций - головной организации ОАО "Стадион "Спартак" - АО "РАТМ-Холдинг". Президентом РАТМ и председателем совета директоров новосибирского футбольного клуба «Сибирь», который тренируется на "Спартаке", является известный бизнесмен Эдуард Таран.