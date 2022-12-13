Судьба крупнейшего стадиона в центре Новосибирска снова делает неожиданный поворот - совладелец учреждения созывает внеочередное собрание акционеров, основной повесткой которого станет смена директора стадиона.
Согласно решению совета директоров ОАО "Стадиона "Спартак" действующий генеральный директор Михаил Федотов досрочно прекращает свои полномочия, избрание нового директора назначено повесткой собрания акционеров, которое состоится 11 января 2023 года.
Стадион "Спартак" - крупнейший стадион в центре, и один из старейших стадионов Новосибирска, был построен в 1927 году. На 2022 год пакет акций стадиона распределен между двумя собственниками - 43,66% доли в уставном капитале принадлежит муниципалитету города, 56,34% акций - головной организации ОАО "Стадион "Спартак" - АО "РАТМ-Холдинг". Президентом РАТМ и председателем совета директоров новосибирского футбольного клуба «Сибирь», который тренируется на "Спартаке", является известный бизнесмен Эдуард Таран.
На вопрос Атас.инфо в мэрии Новосибирска отметили, что еще не понятно, является ли смена директора в полной мере полномочиями муниципалитета.
В 2014 году вокруг стадиона "Спартак" уже разгорался скандал - предприятие планировали приватизировать. Тогда муниципалитет озаботился вопросом сохранения стадиона с целью недопущения переквалификации назначения земли в центре города и передачи ее под застройку.
Территория стадиона относится к зоне спортивного назначения Р-4, в данной зоне возможно размещение парков, баз отдыха, домов отдыха, крытых спортивно-зрелищных сооружений, автопарков, гостиниц, медицинских пунктов и аптек, бань, саун.
В мае 2022 года мэр города Анатолий Локоть признал, что существует проблема содержания стадиона "Спартак", но опроверг возможную приватизацию стадиона. По результатам 2021 года организация не является убыточной, выручка ОАО "Стадион "Спартак" составила 82,7 млн рублей, чистая прибыль за тот же период - 5 млн рублей.
В мае 2022 года представители мэрии заявляли, что стадион может быть продан, так как нет средств содержать его в нормальном состоянии.
Справка. АО «РАТМ-Холдинг» - объединение предприятий оптико-электронного приборостроения, стекольной промышленности, корабельного насосостроения. Также в структуру входит девелоперская новосибирская фирма «РАТМ-Девелопмент» и венчурный фонд «Ломоносов Капитал». Компания начинала работать как АОЗТ «РАТМ» в 1992 году, которое стало одним из крупнейших угольных трейдеров. Глава холдинга - Эдуард Таран, штаб-квартира находится в Москве.