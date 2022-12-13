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Регионам дадут два года на завершение интеграции с регистром застрахованных по ОМС

Сегодня, 20:05
Фото: pxhere.com
Депутаты Госдумы РФ во втором чтении приняли поправку в закон об обязательном медицинском страховании, согласно которой территориальные фонды ОМС смогут еще 2 года, а именно до 1 января 2025 года, одновременно использовать региональный и федеральный (единый) регистры застрахованных.

Как отмечается, к этому числу обмен данными сосредоточится только в едином регистре застрахованных в ОМС. Об этом пишет interfax.ru.

 

Вместе с цифровым полисом ОМС 1 декабря текущего года ФОМС запустил в эксплуатацию единый регистр застрахованных. Сейчас он содержит порядка 145 млн записей.

 

Двухлетний период дан регионам для организации прямого обмена данными между клиниками, территориальными фондами ОМС и единым регистром с исключением участия территориальных сегментов ГИС ОМС, поскольку такая техническая возможность имеется сейчас не у всех. В первую очередь новая система должна повысить качество информационного обмена для учета и оплаты медпомощи по ОМС, а также для полномасштабного перехода на электронные полисы.

 

По словам председателя ФОМС Ильи Баланина, переходный период эксплуатации региональных систем территориальных фондов не должен существенно повлиять на работу единого регистра застрахованных лиц в общем. 

 

«Межведомственное взаимодействие между всеми участниками системы ОМС реализуется в соответствии с законодательством в сфере ОМС. Полис, выданный ранее в форме бумажного документа или пластиковой карты, действителен и замены не требует. Кроме того, страховыми медицинскими организациями с 1 декабря 2022 года выдаются застрахованным лицам и полисы в форме выписки из единого регистра застрахованных лиц, содержащие в том числе и штриховой код», — добавил Баланин. 

 

Как отметил вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов, лицам, застрахованным в ОМС, нет необходимости менять полисы старого образца. 

 

«Полисы не нужно менять. При этом страховщики предоставляют застрахованным консультации и разъяснения о новом порядке получения полиса в форме выписки из ЕРЗ для максимально комфортного для граждан внедрения цифрового полиса ОМС», — подчеркнул Дмитрий Кузнецов.

 

До этого сообщалось, что все россияне, застрахованные в системе ОМС и подтвердившие данные о документах, удостоверяющих личность, с 1 декабря 2022 года смогут оформить цифровой полис ОМС.

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