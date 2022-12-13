Регионам дадут два года на завершение интеграции с регистром застрахованных по ОМС

«Межведомственное взаимодействие между всеми участниками системы ОМС реализуется в соответствии с законодательством в сфере ОМС. Полис, выданный ранее в форме бумажного документа или пластиковой карты, действителен и замены не требует. Кроме того, страховыми медицинскими организациями с 1 декабря 2022 года выдаются застрахованным лицам и полисы в форме выписки из единого регистра застрахованных лиц, содержащие в том числе и штриховой код», — добавил Баланин.