Регионам дадут два года на завершение интеграции с регистром застрахованных по ОМС

Как отмечается, к этому числу обмен данными сосредоточится только в едином регистре застрахованных в ОМС. Об этом пишет interfax.ru.
Вместе с цифровым полисом ОМС 1 декабря текущего года ФОМС запустил в эксплуатацию единый регистр застрахованных. Сейчас он содержит порядка 145 млн записей.
Двухлетний период дан регионам для организации прямого обмена данными между клиниками, территориальными фондами ОМС и единым регистром с исключением участия территориальных сегментов ГИС ОМС, поскольку такая техническая возможность имеется сейчас не у всех. В первую очередь новая система должна повысить качество информационного обмена для учета и оплаты медпомощи по ОМС, а также для полномасштабного перехода на электронные полисы.
По словам председателя ФОМС Ильи Баланина, переходный период эксплуатации региональных систем территориальных фондов не должен существенно повлиять на работу единого регистра застрахованных лиц в общем.
«Межведомственное взаимодействие между всеми участниками системы ОМС реализуется в соответствии с законодательством в сфере ОМС. Полис, выданный ранее в форме бумажного документа или пластиковой карты, действителен и замены не требует. Кроме того, страховыми медицинскими организациями с 1 декабря 2022 года выдаются застрахованным лицам и полисы в форме выписки из единого регистра застрахованных лиц, содержащие в том числе и штриховой код», — добавил Баланин.
Как отметил вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов, лицам, застрахованным в ОМС, нет необходимости менять полисы старого образца.
«Полисы не нужно менять. При этом страховщики предоставляют застрахованным консультации и разъяснения о новом порядке получения полиса в форме выписки из ЕРЗ для максимально комфортного для граждан внедрения цифрового полиса ОМС», — подчеркнул Дмитрий Кузнецов.
До этого сообщалось, что все россияне, застрахованные в системе ОМС и подтвердившие данные о документах, удостоверяющих личность, с 1 декабря 2022 года смогут оформить цифровой полис ОМС.