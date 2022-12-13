«Рвет, морозит»: жительница Новосибирска назвала смертельные симптомы свиного гриппа

Симптомы свиного гриппа практически не изменились. Они все также коварны и смертельно опасны. В 2009-м заболевание пришло в регион в ноябре вместе с ОРВИ, рассказала Олеся сайту «МК в Новосибирске».
В первые дни девушку мучал жар и озноб. Температура тела поднималась с 37,1 до 39,2 градуса. Спасали только жаропонижающие таблетки и сон. При этом на кашель, боли и насморк она не жаловалась.
Спустя сутки-двое Олесю начало морозить, появилась тошнота, а температура поднялась до 40,1. Испугавшись, она выпила ещё несколько таблеток, а когда началась рвота, вызвала скорую.
Врачи приехали довольно быстро, смерили температуру, осмотрели, а после сделали заключение, что у сибирячки свиной грипп. Её хотели госпитализировать, но она отказалась из-за того, что больницы переполнены пациентами и пришлось бы спать в коридоре.
Следующие две недели Олеся только и делала, что сбивала температуру с 38. А когда она пришла в норму, начались головные боли и сильный кашель. За девушкой все это время ухаживали родные – при их поддержке болезнь удалось победить.