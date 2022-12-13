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«Рвет, морозит»: жительница Новосибирска назвала смертельные симптомы свиного гриппа

Сегодня, 08:10
Фото: 1MI
Жительница Новосибирска рассказала, как переболела свиным гриппом

Жительница Новосибирска рассказала, как переболела свиным гриппом

Последний раз эпидемию свиного гриппа наблюдали в Новосибирской области в 2009 года. А нынешней осенью начали фиксировать новые случаи заболевания и одна из пациенток Олеся Максакова рассказала, как тяжело перенесла его почти 13 лет назад.

Симптомы свиного гриппа практически не изменились. Они все также коварны и смертельно опасны. В 2009-м заболевание пришло в регион в ноябре вместе с ОРВИ, рассказала Олеся сайту «МК в Новосибирске».

В первые дни девушку мучал жар и озноб. Температура тела поднималась с 37,1 до 39,2 градуса. Спасали только жаропонижающие таблетки и сон. При этом на кашель, боли и насморк она не жаловалась.

Спустя сутки-двое Олесю начало морозить, появилась тошнота, а температура поднялась до 40,1. Испугавшись, она выпила ещё несколько таблеток, а когда началась рвота, вызвала скорую.

Врачи приехали довольно быстро, смерили температуру, осмотрели, а после сделали заключение, что у сибирячки свиной грипп. Её хотели госпитализировать, но она отказалась из-за того, что больницы переполнены пациентами и пришлось бы спать в коридоре.

Следующие две недели Олеся только и делала, что сбивала температуру с 38. А когда она пришла в норму, начались головные боли и сильный кашель. За девушкой все это время ухаживали родные – при их поддержке болезнь удалось победить.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Грипп#Заболевание
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